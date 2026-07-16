Bleached lashes: trend de descolorir cílios traz riscos graves à visão

O contato acidental dos produtos com a superfície ocular pode provocar lesões graves na córnea - (crédito: Reprodução/TikTok @cnoletto)

Vídeos que ensinam a descolorir os cílios com água oxigenada e pó descolorante vêm acumulando milhões de visualizações no TikTok e em outras redes sociais. A proposta é criar um efeito de "cílios invisíveis", dispensando o uso de maquiagem para alcançar um visual semelhante. Apesar da popularidade da tendência, médicos alertam que a prática pode causar desde irritações na pele até lesões oculares graves.

Os produtos utilizados para descolorir os pelos contêm agentes químicos desenvolvidos para outras finalidades e não para aplicação tão próxima dos olhos. Como o procedimento é realizado na região das pálpebras, qualquer erro durante a aplicação pode provocar irritações, queimaduras e até lesões oculares.

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A dermatologista Dra. Paola Canabrava, ouvida pelo Correio, explicou que o primeiro problema está no contato dos produtos com uma das áreas mais sensíveis do rosto.

"O produto utilizado para clarear, que costuma ser a água oxigenada e o pó descolorante aplicado muito próximo, na região dos olhos, pode causar irritação na região dos olhos, então, vermelhidão, pode irritar bastante essa região."

Além da irritação, a médica do Hospital Santa Lúcia afirmou que a exposição ao sol logo após o procedimento também pode agravar os danos à pele. "Outra coisa que tem risco é queimadura solar, então, sair com esse produto na luz do sol ou em uma região sensível, pode também queimar a pele no local."

Os próprios cílios também podem ser afetados pela ação dos descolorantes. Embora muitas pessoas enxerguem a técnica apenas como uma mudança estética, os fios funcionam como uma barreira natural para impedir que poeira, suor e pequenas partículas alcancem os olhos. Quando expostos a produtos químicos, podem enfraquecer, quebrar ou cair, reduzindo essa proteção.

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Segundo a especialista, as substâncias utilizadas na trend também aumentam o risco de reações alérgicas, principalmente por serem aplicadas sobre uma pele fina e sensível. "Pode danificar os próprios cílios, fazer com que eles caiam ou machuquem, e essas reações alérgicas, como eu já comentei, que podem acontecer a uma pele muito fina, muito sensível."

O cenário se torna ainda mais preocupante quando o produto entra em contato com a superfície ocular. Dependendo da quantidade e do tempo de exposição, podem ocorrer irritações intensas e lesões na córnea, exigindo atendimento médico imediato.

"O mais perigoso seria realmente o produto cair no olho, porque tem uma proximidade muito grande da região interna do olho, com os cílios, e isso pode até causar lesões na própria córnea, então, seria muito arriscado, sim, clarear essa região."

Para a especialista, procedimentos estéticos motivados por tendências das redes sociais exigem cautela, principalmente quando envolvem áreas delicadas como os olhos.

A recomendação é evitar o uso de produtos não desenvolvidos para essa finalidade e procurar orientação profissional antes de realizar qualquer intervenção na região.

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