Como a perícia técnica investiga casos suspeitos de envenenamento

A técnica permitiu identificar moléculas essenciais para o sucesso da infecção. Experimentos realizados em laboratório demonstraram que a ausência de determinados compostos reduz drasticamente o crescimento do fungo, indicando possíveis alvos para futuras formas de controle. - (crédito: Chokniti Khongchum/Pixabay)

A elucidação de crimes envolvendo substâncias tóxicas exige um trabalho minucioso dos órgãos de segurança pública e da polícia científica. Em investigações de mortes suspeitas, a determinação precisa da causa do óbito depende diretamente da robustez das análises forenses. Sem a comprovação pericial exata da materialidade e do nexo de causalidade, a Justiça não consegue sustentar acusações formais ou garantir julgamentos seguros.

A investigação começa no local da ocorrência. Peritos recolhem restos de alimentos, recipientes de vidro, embalagens plásticas, medicamentos e copos encontrados próximos à vítima. Qualquer líquido suspeito precisa ser lacrado imediatamente para evitar contaminação ambiental ou evaporação de compostos voláteis.

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Quando há atendimento médico prévio, os legistas analisam os prontuários hospitalares. Registros de sintomas clínicos como miose, convulsões ou paradas cardiorrespiratórias repentinas orientam os primeiros testes químicos laboratoriais.

Coleta biológica e exames laboratoriais

A necrópsia detalhada é indispensável para confirmar o envenenamento. Os peritos retiram amostras de diversos tecidos e fluidos corporais: sangue, urina, conteúdo estomacal, fragmentos de fígado, rins e até humor vítreo dos olhos. Cada material biológico possui uma janela temporal diferente para a identificação do agente nocivo.

Os laboratórios de toxicologia forense utilizam métodos analíticos avançados para rastrear venenos. As tecnologias mais comuns incluem:

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, responsável por isolar e identificar moléculas complexas;

cromatografia líquida de alta eficiência, indicada para substâncias que se decompõem com o calor;

espectrofotometria de absorção atômica, aplicada no rastreio de metais pesados como arsênio e chumbo;

testes imunoenzimáticos rápidos, úteis para a triagem inicial de drogas terapêuticas e entorpecentes ilícitos.

Os equipamentos comparam as amostras recolhidas com bancos de dados químicos internacionais. Esse processo detecta desde pesticidas agrícolas clandestinos até medicamentos controlados ingeridos em doses letais.

A relevância da cadeia de custódia

Todo o percurso da prova exige o cumprimento rigoroso da cadeia de custódia. Policiais civis e peritos precisam documentar cada transferência dos frascos, desde a apreensão inicial até a destruição legal do material residual. Qualquer falha de lacre ou extravio parcial pode anular o processo judicial por quebra de integridade da prova.

O laudo toxicológico responde a quesitos específicos formulados por delegados, promotores e defensores públicos. O documento atesta se a substância encontrada no organismo provocou a morte ou se a quantidade detectada era insuficiente para causar o óbito. Em julgamentos populares, essa resposta técnica define os rumos da sentença e garante a aplicação correta da lei penal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.