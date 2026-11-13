Degelo de áreas glaciais ultrapassa limite seguro para o equilíbrio da Terra

Cientistas em expedição na Antártida em 2026: retração recorde de áreas congeladas tem impacto não apenas nos climas temperados, mas afetam todo o planeta - (crédito: Susa Niiranen/Universidade de Estocolmo/Divulgação )

A deterioração das áreas glaciais do planeta já ultrapassou os limites considerados seguros para a manutenção do equilíbrio ambiental da Terra, alerta um estudo publicado na revista Science e divulgado na COP31, em Antália, na Turquia. A pesquisa aponta que o aquecimento provocado pelas atividades humanas está comprometendo a criosfera — conjunto que reúne geleiras, mantos de gelo, gelo marinho, neve e solos permanentemente congelados —, o que amplia os riscos para os ecossistemas e para a sociedade, incluindo em regiões costeiras, como o litoral brasileiro.

Na apresentação do estudo, os autores, da Universidade de Estocolmo, na Suécia, destacaram que a criosfera desempenha funções fundamentais na regulação da temperatura do planeta e dos ciclos da água, do carbono e do metano. "A degradação desses recursos pode desencadear processos que se retroalimentam, intensificando o aquecimento global e contribuindo para a elevação do nível do mar, além da alteração de disponibilidade de água doce", afirmou Bo Su, autor principal do artigo e pesquisador do Centro de Resiliência de Estocolmo e da Universidade Normal de Pequim.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A pesquisa reúne mais de 30 cientistas de instituições internacionais. Eles propõem um parâmetro para avaliar a estabilidade da criosfera e concluem que o sistema já ultrapassou o chamado espaço operacional seguro — conceito que estabelece limites ambientais para preservar as condições que permitem a manutenção da vida na Terra.

O referencial utilizado pelos pesquisadores é o Holoceno, período iniciado há aproximadamente 11,7 mil anos, marcado por condições climáticas relativamente estáveis que favoreceram o desenvolvimento das civilizações. A avaliação considera que o afastamento desse quadro aumenta os riscos de alterações profundas no funcionamento do sistema terrestre.

Influência

A criosfera reúne componentes que, embora estejam concentrados principalmente nas regiões polares e nas áreas de grande altitude, influenciam todo o planeta. O gelo reflete parte da radiação solar de volta ao espaço, ajudando a regular a temperatura global. Também funciona como reservatório de água doce e mantém carbono armazenado nos solos congelados. Quando essas superfícies diminuem, áreas mais escuras, como o oceano e a terra, ficam expostas e absorvem mais calor, acelerando o derretimento. É um mecanismo conhecido como retroalimentação do albedo.

Para avaliar a situação, os pesquisadores estabeleceram quatro indicadores: o volume de gelo continental, a extensão do gelo marinho, a área coberta por neve e a temperatura do permafrost — solo que permanece congelado por pelo menos dois anos consecutivos. A análise identificou que os três últimos já se afastaram das condições de referência do Holoceno. No caso das geleiras de montanha e das grandes massas da Groenlândia e da Antártida, os cientistas identificaram perdas futuras comprometidas pelo aquecimento acumulado.

Os dados mostram que a redução persistente da área global de gelo marinho começou a se afastar dos padrões históricos dos anos 1980. A cobertura de neve também apresenta declínio desde meados daquela década, com afastamento permanente dos parâmetros de referência no início de 1990. Já o permafrost registra aquecimento contínuo desde o período pré-industrial, com desvio em relação à variabilidade histórica identificado há 40 anos.

Um dos aspectos mais preocupantes, segundo os cientistas, é que parte das perdas está comprometida mesmo que as emissões de gases de efeito estufa fossem interrompidas imediatamente. Isso ocorre porque grandes massas de gelo e solos congelados respondem ao aquecimento em escalas de tempo que podem chegar a séculos ou milênios. Segundo as estimativas, geleiras de montanha, Groenlândia e Antártida podem perder, juntas, mais de 640 mil gigatoneladas de gelo em razão do desequilíbrio climático instalado.

Oceano

O degelo também pode desencadear mudanças difíceis de reverter. Na Groenlândia e na Antártida, a redução das massas de gelo contribui para a elevação do nível dos oceanos e pode interferir na circulação oceânica e atmosférica. Nas regiões montanhosas, o recuo das geleiras ameaça o abastecimento de água de comunidades que dependem do derretimento sazonal para irrigação, consumo e geração de energia. Já o descongelamento do permafrost libera dióxido de carbono e metano, gases que intensificam o efeito estufa.

Os pesquisadores estimam que as emissões provenientes do descongelamento do permafrost podem acrescentar entre 0,05°C e 0,7°C ao aquecimento global até 2100, dependendo do cenário de emissões. O metano liberado nesse processo pode responder por até metade da forçante radiativa associada às emissões de carbono desses solos.

A divulgação do estudo durante a conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU), prevista para terminar em 20 de novembro, ocorre em um momento de mobilização de chefes de Estado e representantes de governos para acelerar a implementação dos compromissos climáticos. A cúpula de líderes, aberta na quarta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, busca reforçar a cooperação internacional e transformar as metas do Acordo de Paris em medidas concretas. "À medida que os riscos da criosfera se desenrolam diante de nossos olhos - mais recentemente com as inundações no Nepal - a apresentação deste relatório na COP31 serve como um importante lembrete para os líderes globais sobre a importância da governança da criosfera", avalia Johan Rockström, Diretor do Instituto Potsdam para Pesquisa do Impacto Climático (PIK) e Copresidente da Comissão da Terra.

Frear a duração e a intensidade

O relatório do CAT ressalta que há mais investimento em energia limpa, como a solar (foto: Public Domain Pictures/Divulgação )

Em outro estudo apresentado ontem na COP31 de Antália, na Turquia, pesquisadores alertam que o mundo caminha para um ponto de inflexão irreversível, a menos que os governos comecem a reduzir rapidamente as emissões e abandonem o apoio à indústria de combustíveis fósseis. O relatório global foi pelo divulgado pela organização não-governamental Climate Action Tracker (CAT).

Segundo o documento, como dificilmente será possível evitar o limite de 1,5°C — já ultrapassado em alguns meses de 2025 e 2026 —, o importante, agora, é frear a magnitude e a duração do superaquecimento até 2100. Os autores esclarecem que, a partir daí, é preciso começar a reduzir a temperatura em relação aos níveis pré-industriais, do fim do século 19.

O Climate Action Tracker alertou que as políticas atualmente em vigor podem levar a um aquecimento de 2,7°C até 2100, considerando o período de 2021 a 2024. Se as metas estabelecidas para 2030 e 2035 forem cumpridas, ainda assim pode-se esperar um acréscimo de 2,6ºC nos termômetros. No cenário mais otimista, com todos os compromissos, objetivos de longo prazo e emissões líquidas zero, o aumento na temperatura ficaria em 1,9ºC.

"A escolha crucial para os governos é entre continuar apoiando a indústria de combustíveis fósseis, o que condenaria a humanidade a danos econômicos insuperáveis, aumento da mortalidade devido ao calor e doenças e desastres provocados pelas mudanças climáticas aos quais não conseguem se adaptar, ou optar pelas soluções que estão disponíveis e mais baratas do que nunca", afirmou Bill Hare, CEO da Climate Analytics, organização parceira da CAT. "A iminência de ultrapassar os 1,5°C não pode ser uma desculpa para abrir as portas ao derrotismo - o foco deve ser acelerar as ações para limitar a magnitude e a duração dessa ultrapassagem", acrescentou.

De volta à COP31

Cientistas em expedição na Antártida em 2026: retração recorde de áreas congeladas têm impacto não apenas nos climas temperados, mas afetam todo o planeta (foto: AFP)

Após cinco anos de ausência, a ativista climática sueca Greta Thunberg (foto) está na COP31, em Antália, na Turquia, onde se uniu a lideranças de territórios atingidos pela crise climática em uma coletiva de imprensa. A jovem de 23 anos criticou as potências industriais e cobrou dos Estados mais privilegiados ações mais contundentes. “O planeta não está morrendo, está sendo morto”, discursou. “Ninguém virá nos salvar”, disse Greta. Na segunda-feira, a militante já havia denunciado empresas que usam a conferência para promover uma imagem de sustentabilidade ambiental, sem respaldo em ações concretas. “Temos de reconhecer que as COPs não são suficientes para evitar uma catástrofe climática.”







