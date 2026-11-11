Buraco negro: novo estudo comprova formato de anel em foto histórica

Uma nova análise confirmou que o formato de anel visto na primeira imagem de um buraco negro, divulgada em 2019, não decorreu da forma como os cientistas processaram os dados na época. Pesquisadores voltaram aos registros do M87*, buraco negro supermassivo no centro da galáxia Messier 87, e reconstruíram a imagem com um método independente.

O resultado voltou a mostrar uma região escura cercada por uma estrutura brilhante em formato de anel. O estudo foi publicado na prestigiosa revista científica Nature nesta quarta-feira (11//11). A confirmação valida uma das características fundamentais esperadas para essas estruturas espaciais.

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O anel luminoso se forma a partir da luz do material extremamente quente ao redor do objeto, distorcida pela imensa gravidade. No centro, fica a sombra do buraco negro, região escura associada ao horizonte de eventos, limite de onde nem mesmo a luz consegue escapar.

Validação dos dados

"Nosso estudo oferece uma validação verdadeiramente independente da famosa imagem de 2019 do buraco negro no centro da galáxia M87. Conseguimos confirmar, com alto grau de confiança, que o formato de anel da sombra do buraco negro é real", afirmou ao g1 Nithyanandan Thyagarajan, astrônomo da CSIRO e um dos responsáveis pela pesquisa.

O M87* não aparece de modo direto no registro visual. Os radiotelescópios detectam a radiação emitida pelo material vizinho, enquanto a força gravitacional extrema curva essa trajetória luminosa, gerando o contorno de anel ao redor da área central escura.

Telescópio virtual e algoritmos

A imagem histórica de 2019 foi apresentada pelo Event Horizon Telescope (EHT), uma rede de radiotelescópios espalhados pela Terra. Os equipamentos operam de forma sincronizada para constituir um telescópio virtual quase do tamanho do planeta, permitindo enxergar detalhes diminutos no céu.

Essa capacidade equivale a distinguir a largura de um fio de cabelo a mais de mil quilômetros de distância. Como não é viável instalar instrumentos em todos os pontos terrestres, abrem-se lacunas nas observações, exigindo algoritmos para integrar os sinais e reconstruir o visual.

O arquivo obtido em 2019 não é uma fotografia convencional, mas uma reconstrução a partir dos dados captados. Anteriormente, outros pesquisadores usaram métodos distintos nos mesmos registros e obtiveram resultados sem a presença nítida do anel, o que levantou dúvidas sobre a influência do processamento na imagem original.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.