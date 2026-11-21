O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Brasília com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Brasília com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. O quadro clínico, caracterizado pela interrupção súbita do fluxo no trato digestivo, impede a passagem de líquidos, gases e resíduos pelo intestino. A ocorrência exige cuidados imediatos em ambiente hospitalar para afastar o risco de complicações graves.

Essa condição surge quando existe um obstáculo físico ou uma paralisia motora que trava o funcionamento dos órgãos digestivos. Pacientes com histórico de procedimentos cirúrgicos prévios no abdômen apresentam maior vulnerabilidade para desenvolver o distúrbio. O processo cicatricial interno pode formar bridas ou aderências, que atuam como laços de tecido fibroso capazes de prender ou torcer segmentos do intestino delgado ou grosso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Hérnias estranguladas, cálculos biliares volumosos, doenças inflamatórias e tumores gastrointestinais também figuram entre as causas da alteração mecânica. Quando o trânsito cessa, o conteúdo orgânico se acumula no trecho anterior ao ponto de retenção, provocando dilatação severa da parede intestinal e sobrecarga da circulação sanguínea local.

Principais sintomas de alerta

Os sinais manifestam-se com rapidez e tendem a piorar progressivamente. A intensidade varia segundo o trecho afetado e o grau do estrangulamento. Os sintomas mais frequentes reúnem:

cólicas abdominais intensas que ocorrem em ondas e sem alívio espontâneo;

inchaço pronunciado e sensação de rigidez na região da barriga;

náuseas frequentes seguidas de episódios recorrentes de vômito;

parada total ou redução acentuada na eliminação de gases e fezes.

Diagnóstico e condutas de tratamento

A confirmação do bloqueio intestinal depende de exames de imagem rápidos. A tomografia computadorizada e a radiografia abdominal demonstram a localização exata da barreira e avaliam se existe risco de perfuração. Exames laboratoriais de sangue medem marcadores infecciosos e o impacto da desidratação causada pela perda de líquidos corporais.

No primeiro momento, as equipes hospitalares costumam priorizar medidas clínicas conservadoras. O paciente entra em jejum oral obrigatório para interromper a sobrecarga digestiva e recebe hidratação venosa contínua com reposição de eletrólitos. O emprego da sonda nasogástrica, tubo flexível inserido pelas vias nasais até o estômago, ajuda a drenar sucos gástricos e ar acumulados, reduzindo a pressão interna.

A intervenção cirúrgica torna-se indispensável quando a descompressão não surte efeito nas primeiras horas ou caso os exames indiquem isquemia do tecido. A cirurgia desfaz as aderências, desobstrui o canal digestivo ou remove partes comprometidas do intestino para restaurar o fluxo regular. O monitoramento contínuo em leito de terapia intensiva assegura a estabilização metabólica e previne quadros infecciosos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.