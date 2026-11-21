O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde a tarde de sexta-feira (20/11), após sentir fortes dores abdominais. Avaliado pelo médico Brasil Caiado, Bolsonaro foi levado ao hospital para exames, que identificaram um bloqueio do intestino delgado.
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Uma tomografia computadorizada apontou uma obstrução quase total, com sinais de inflamação e aderências na parede abdominal. Segundo o médico, o quadro clínico inicial era estável e sob medicação, mas não se descarta a possibilidade de cirurgia, que seria a décima em oito anos, caso não haja evolução favorável nas próximas 24 horas.
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Uma obstrução intestinal é um bloqueio parcial ou total no intestino, que impede o funcionamento normal do sistema digestivo ou a passagem de fezes e gases. O ex-presidente já havia sido hospitalizado devido a esta condição no ano passado, em 2024, em 2023 e em 2021. No ano passado e em 2023, ele chegou a passar por operações para resolver a obstrução.
Obstruções intestinais e aderências abdominais são recorrentes em pacientes com múltiplas cirurgias prévias no abdômen; no caso de Bolsonaro, às sequelas da facada sofrida na campanha de 2018 podem estar associadas ao quadro.
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Isso acontece porque qualquer cirurgia ou trauma na cavidade abdominal, como no caso da facada e as sucessivas operações para reconstrução do trânsito intestinal e correção de hérnias de Bolsonaro, quebra a integridade do peritônio, que é a membrana que reveste os órgãos.
Durante a cicatrização, o corpo pode formar tecidos fibrosos chamados aderências ou "bridas", que fazem com que os órgãos internos e alças intestinais grudem uns nos outros ou na parede abdominal.
No caso de Bolsonaro, a gravidade do ferimento inicial em 2018 exigiu procedimentos complexos de urgência e cirurgias subsequentes de grande porte, o que tornou seu trato gastrointestinal altamente suscetível a esses episódios de obstrução que resultaram nas diversas internações nos anos seguintes.
O ex-presidente também convive com outras queixas e condições crônicas relatadas ao longo do ano, como crises de soluço, refluxo, hipertensão e apneia do sono
Condenado por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro cumpre pena em prisão domiciliar em Brasília, com autorização judicial para deslocamento hospitalar em caso de necessidade. Acompanhando o pai no hospital, está o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL).
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