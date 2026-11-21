Carlos diz que Bolsonaro teve quase 1 litro de resíduos retirados do estômago. - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde a tarde de sexta-feira (20/11), após sentir fortes dores abdominais. Avaliado pelo médico Brasil Caiado, Bolsonaro foi levado ao hospital para exames, que identificaram um bloqueio do intestino delgado.

Uma tomografia computadorizada apontou uma obstrução quase total, com sinais de inflamação e aderências na parede abdominal. Segundo o médico, o quadro clínico inicial era estável e sob medicação, mas não se descarta a possibilidade de cirurgia, que seria a décima em oito anos, caso não haja evolução favorável nas próximas 24 horas.

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Uma obstrução intestinal é um bloqueio parcial ou total no intestino, que impede o funcionamento normal do sistema digestivo ou a passagem de fezes e gases. O ex-presidente já havia sido hospitalizado devido a esta condição no ano passado, em 2024, em 2023 e em 2021. No ano passado e em 2023, ele chegou a passar por operações para resolver a obstrução.

Obstruções intestinais e aderências abdominais são recorrentes em pacientes com múltiplas cirurgias prévias no abdômen; no caso de Bolsonaro, às sequelas da facada sofrida na campanha de 2018 podem estar associadas ao quadro.

Isso acontece porque qualquer cirurgia ou trauma na cavidade abdominal, como no caso da facada e as sucessivas operações para reconstrução do trânsito intestinal e correção de hérnias de Bolsonaro, quebra a integridade do peritônio, que é a membrana que reveste os órgãos.

Durante a cicatrização, o corpo pode formar tecidos fibrosos chamados aderências ou "bridas", que fazem com que os órgãos internos e alças intestinais grudem uns nos outros ou na parede abdominal.

No caso de Bolsonaro, a gravidade do ferimento inicial em 2018 exigiu procedimentos complexos de urgência e cirurgias subsequentes de grande porte, o que tornou seu trato gastrointestinal altamente suscetível a esses episódios de obstrução que resultaram nas diversas internações nos anos seguintes.

O ex-presidente também convive com outras queixas e condições crônicas relatadas ao longo do ano, como crises de soluço, refluxo, hipertensão e apneia do sono

Condenado por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro cumpre pena em prisão domiciliar em Brasília, com autorização judicial para deslocamento hospitalar em caso de necessidade. Acompanhando o pai no hospital, está o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL).