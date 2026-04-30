Videntes preveem prisão de Deolane Bezerra e MC Daniel e declaração dá o que falar

Clima de previsão pesada no ar — e daquelas que fazem qualquer assessoria entrar em alerta máximo, durante participação no programa Chupim, os videntes Mestre José e Aline Sensitiva soltaram uma daquelas previsões que não passam despercebidas, apontando possíveis problemas sérios para duas figuras conhecidas do público.

Segundo Mestre José, a influenciadora Deolane Bezerra pode enfrentar, em breve, um novo capítulo complicado com a Justiça, o vidente afirmou que ela correria risco de voltar à prisão por suposto envolvimento em questões ligadas à lavagem de dinheiro, uma previsão que, claro, já começou a circular com força nas redes.

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E não parou por aí, a sensitiva também colocou mais lenha na fogueira ao citar o cantor MC Daniel, segundo ela, o funkeiro poderia enfrentar um destino semelhante, com problemas judiciais que poderiam levá-lo à prisão, sem muitos detalhes, mas com aquele tom enigmático que deixa margem para especulação — e muita repercussão.

As falas, como já era de se esperar, dividiram opiniões, enquanto alguns seguidores levam esse tipo de previsão a sério, outros encaram tudo com desconfiança, ainda mais quando envolvem acusações graves sem confirmação oficial.

Até o momento, nem Deolane Bezerra nem MC Daniel se pronunciaram sobre as declarações, que seguem rendendo comentários e levantando questionamentos sobre os limites entre previsão, opinião e responsabilidade ao expor nomes tão conhecidos em situações delicadas.