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Por: Thiago Sodré

Escalado para Copa do Mundo, Neymar deixa treino da Seleção para ir a hospital

Atacante deixou atividade na Granja Comary e movimentou bastidores da CBF após preocupação com possível problema físico

Neymar Jr. - (crédito: Reproduçaõ internet)
Neymar Jr. - (crédito: Reproduçaõ internet)

O dia que era para ser apenas de reapresentação da Seleção Brasileira acabou cercado de preocupação envolvendo Neymar. O atacante, que se apresentou normalmente nesta quarta-feira para participar do primeiro treino na Granja Comary, deixou a atividade antes do fim e foi encaminhado para um hospital da região.

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A movimentação rapidamente chamou atenção de torcedores e da imprensa que acompanhavam a chegada dos jogadores. Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, Neymar teria sido levado à unidade hospitalar para realizar exames complementares solicitados pela CBF.

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Nos bastidores, porém, uma outra informação começou a circular e aumentou ainda mais o clima de apreensão. Pessoas presentes no local afirmaram que o camisa 10 teria deixado o treino mancando antes de seguir para o hospital. Até o momento, a informação não foi confirmada oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol.

A situação acontece justamente em um momento delicado para Neymar, que voltou a ser convocado em meio às expectativas para a próxima Copa do Mundo. Nas redes sociais, torcedores dividiram opiniões entre preocupação genuína e aquele inevitável receio de um novo capítulo envolvendo problemas físicos do atacante.

Enquanto a CBF tenta manter o clima de tranquilidade, o nome de Neymar voltou a dominar os assuntos do dia, porque quando se trata do craque, até uma saída discreta de treino vira alerta nacional.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 28/05/2026 04:00
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