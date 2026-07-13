Márcio Pôncio deixa penitenciária e vai para prisão domiciliar

O pastor e empresário Márcio Pôncio deixou a penitenciária e já está em prisão domiciliar após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida substitui a prisão preventiva e determina o uso de tornozeleira eletrônica, além de uma série de restrições enquanto as investigações continuam.

Márcio Pôncio foi preso no último dia 3 de julho durante a quinta fase da Operação Unha e Carne, da Polícia Federal. A investigação apura um suposto esquema de vazamento de informações sigilosas em benefício de integrantes do Comando Vermelho. O empresário também é investigado por sua suposta ligação com empresas do setor tabagista.

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Na decisão, Alexandre de Moraes levou em consideração o estado de saúde do pastor. Segundo os autos, Pôncio sofre de retocolite ulcerativa grave, passou por cirurgias para retirada do intestino grosso e do reto e necessita de acompanhamento médico contínuo. O ministro também considerou a gravidez de alto risco da esposa, Simone Pôncio, ao autorizar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Apesar de deixar a unidade prisional, Márcio Pôncio continuará submetido a medidas cautelares impostas pelo STF. Entre elas estão o uso permanente de tornozeleira eletrônica, a proibição de manter contato com outros investigados, a entrega dos passaportes e a obrigação de permanecer à disposição da Justiça durante o andamento do processo.

A decisão não altera o curso das investigações, que seguem sob responsabilidade da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal.