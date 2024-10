Olho no fundo!

Depois de forçar saída de servidores veteranos em plano de demissão voluntária muito questionado, e demitir tantos outros, os donos agora miram o único seguro patrimonial da turma da Eletrobras, Furnas e Eletronuclear: o bilionário fundo de pensão dos funcionários, o Real Grandeza, com uma fortuna de R$ 20 bilhões em contas, bens e investimentos. O presidente do Conselho de Administração do Real Grandeza, Rodrigo Soria, propôs reforma que transfere quase todo poder da instituição para o comando privado da Eletrobras.

Pela proposta de Soria, indicado da Eletrobras, e Ricardo Carneiro Gurgel Nogueira, oito dos 10 integrantes do Comitê de Investimentos deveriam sair da instituição. O colegiado passaria a ter seis membros: Soria, Nogueira, e mais quatro egressos do mercado. Em nota à Coluna, a Eletrobras afirma que “é uma das patrocinadoras dos planos de previdência administrados pela Fundação Real Grandeza. A empresa atua de acordo com as regras estabelecidas no Estatuto da entidade, leis e normas que regulam o setor de previdência complementar”.

Tensão dominical

Os candidatos estão bem embolados – e todos com chances para o esperado 2º turno, em BH e SP. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB) e Guilherme Boulos (PSOL) têm chances. Em Belo Horizonte, uma surpreendente guinada de Bruno Engler (PL), ajudado por Jair Bolsonaro, que aparece empatado com o prefeito Fuad (PSD), enquanto Mauro Tramonte (Rep) lidera com certa folga.

Reza forte

Oito padres de Maringá (PR) e região aparecem num folheto com depoimentos elogiosos ao candidato a vereadora na cidade Carlos Mariucci (PT). A Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB), entidade máxima da Igreja, deixa claro que esse tipo de manifestação é proibida. “A Igreja adota uma posição de neutralidade política e não apoia diretamente candidatos políticos específicos”.

Será que voltam?

Em 15 de agosto, Celso Amorim esteve no Senado, que também aguarda por Mauro Vieira. De lá para cá, o cenário internacional só piorou, assim como a imagem do Brasil cujo presidente foi à ONU reclamar da instituição. Na Câmara, os deputados devem discutir quando Mauro Vieira e Celso Amorim, falarão sobre as eleições venezuelanas. Convites para ambos foram aprovados na Comissão de Relações Exteriores.

Memória

Na próxima terça, dia 8 de outubro, o Grupo de Amizade Brasil – Israel, liderado pelo deputado Gilberto Abramo (Rep-MG), realizará evento na Câmara para lembrar o 1º ano do atentado do Hamas contra a população civil e cobrar a liberação dos reféns ainda em cativeiro, ocorrido dia 7 de outubro de 2023. Foram mais de 1.200 mortes de civis israelenses.



ESPLANADEIRA

#G.A.C. Brasil promoverá webinar “ISO 56001 – Transformando a sua empresa”. #Departamento de Design da PUC-Rio ganha prêmio “Best Design School”. #Abertas as inscrições para a 7ª edição do Seminário Jurídico de Seguros em Brasília. #Brink's participará da feira Super Mix, no Recife. #CCR conclui obras de R$ 60 milhões em aeroporto de Imperatriz. #Estado do Rio de Janeiro bate recorde de abertura de empresas em setembro.