(Des)União

O União Brasil vai definir o seu espaço na Mesa da Câmara apenas depois de escolher o líder para 2025. O favorito é o deputado Mendonça Filho (PE). A dúvida no partido é o que fazer com o atual, Elmar Nascimento, preterido por Arthur Lira como o escolhido para a sucessão, e que insistiu em manter a candidatura até levar uma bronca pública da legenda. Deve sobrar para Elmar uma importante Comissão na Casa, como a CCJ.

Presentão

Charge por @izanio_charges (foto: Reprodução)

Com chancela da AGU e TCU, o Governo dará um presentão para a Changi, que administra o Aeroporto do Galeão, no Rio. Em minuta de repactuação sob sigilo (um mistério), vão tirar a Infraero de sócia, a concessionária ganhará mais cinco anos de operação para além de 2039 (prazo final), e pagará parcelas da concessão de acordo com fluxo de caixa. Melhor que isso, só se a PF se esquecer de dar uma olhada no contrato...



Rodo diplomático

Indicado por Jair Bolsonaro, Raimundo Carreiro, ex-Senado e TCU, conseguiu, com o apoio de José Sarney, permanecer em Lisboa como embaixador, mas deve sair no 1º semestre de 2025. Berlim é outra capital importante que deverá ter mudanças. O atual embaixador, Roberto Jaguaribe, está no cargo desde fevereiro de 2019. Em Washington está Maria Luiza Viotti, que pode substituir Mauro Vieira à frente do MRE.

ESPLANADEIRA

#Kellanova doa 5 milhões de porções de alimentos para instituições em 2024.

#Probiótica lança campanha de verão “Para Conquistas Reais”.

#Franchising fatura mais de R$ 70 bi no 3º trimestre, aponta ABF.#Juliano Martins, head da Itabus, participa de curso de vendas em Harvard.

#Fundação ArcelorMittal patrocina a Taça das Favelas 2024, dia 21 em SP.

#Nova Friburgo-RJ recebe desfiles de "Um Encanto de Natal: O Reino de Noel".