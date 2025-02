Rio lotado

O carnaval de 2025, que recebe turistas de todo o Brasil, estima gerar ocupação hoteleira de 90% no Rio de Janeiro, segundo a Secretaria de Turismo do Estado. A partir deste ano será adotado um 3º dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, o que deve aumentar a arrecadação em 20% em relação ao ano passado. O secretário Gustavo Tutuca afirmou à Coluna que, além de movimentar a economia, esse dia a mais de desfile será importante para atingir um público que anteriormente possuía dificuldades em adquirir ingressos e acessar o sambódromo. Na capital carioca serão 685 blocos nas ruas durante o Carnaval. O secretário Tutuca ressaltou ainda que há um grande público carioca com a intenção de curtir a folia nas cidades do interior. Mas também há as pessoas que não curtem a festa e preferem passar o feriado descansando em hotéis da cidade.

Ego inflado

Dentro da bancada do PL, o fogo amigo contra Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) é mais forte que as pressões do PT para impedir o seu retorno à presidência da Comissão de Relações Exteriores. Como o deputado não para em Brasília, entendem que a sua ambição de voltar à CREDN tem mais a ver com o ego.



Consulado honorário

O ministro Mauro Vieira terá de responder a requerimento de informações protocolado pela deputada Coronel Fernanda (PL/MT), sobre a criação do Consulado Honorário em Papeete, com jurisdição sobre a coletividade da Polinésia Francesa, subordinado ao Consulado-Geral em Paris. Quem será o honrado ou honrada Consul de Papeete? Será que isso é necessário ou é somente uma vaidade diplomática?

LAI Senado

O Senado Federal recebeu 764 pedidos de informação pela Lei de Acesso à Informação em 2024. Do número de solicitações, 47 foram indeferidas pela Casa. Os motivos alegados são: restrições de acesso por determinação legal; informações de caráter pessoal; ou inexistência da informação no formato especificado pelo requerente. O assunto mais requisitado foi Atividade Legislativa, somando 54,9% dos requerimentos.

Motta & Casagrande

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do CIEE, Humberto Casagrande, se reuniram na terça-feira (18), para discutir iniciativas voltadas à inserção de jovens no mercado de trabalho. O diálogo entre ambos mostra a importância do Poder Legislativo no desenvolvimento profissional da juventude brasileira.

Seguro em alta

Segundo levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o setor segurador pagou cerca de R$ 243 bilhões em indenizações em 2024, avanço de 7,2% frente ao período anterior. Em paralelo, cerca de R$ 435,8 bilhões foram arrecadados pelo mercado de seguros no ano passado, alta de 12,3% em relação a 2023.

ESPLANADEIRA

#Dom Antônio de Assis assume como Bispo de Macapá dia 26.

#Óticas Carol sobe para 8ª no ranking da ABF.

#MoveEdu lança 3 cursos de graduação.

#RS Advogados usa soluções digitais para otimizar gestão.

#Feira de Nilópolis recebe título de Patrimônio Cultural do RJ.

#ABREN: Agropecuária pode gerar 92% do biogás.