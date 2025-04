Covid matou 715 mil

Apesar de o noticiário nacional ter “esquecido” o assunto, o problema continua sério demais. Mais de 715 mil (!!) mortes pelo vírus Covid-19 já foram confirmadas no Brasil desde o início da contagem oficial, em 2020, até semana passada, segundo dados do Ministério da Saúde. Neste período, o número de infectados pelo vírus ultrapassou os 39 milhões de brasileiros – ou praticamente um quinto da população do País. Com dados ainda alarmantes sobre a doença, o Ministério fechou no dia 11 de abril a compra de 57 milhões de doses de vacina contra a Covid. A previsão da pasta é aplicar mais de 15 milhões de doses, com investimento de R$ 700 milhões.

Um senhorzinho

O Palácio do Congresso comemora hoje 65 anos, junto com o aniversário da capital Brasília. A construção, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com o Senado com a cúpula para baixo e a da Câmara para cima, é considerada ícone do modernismo e ainda destino de visitantes de vários países, em especial estudantes de arquitetura. A data também marca a transferência do Poder Legislativo do Rio de Janeiro para a Capital.

Redes em pauta

O PT assumiu a Secretaria de Primeira Infância, Adolescência e Juventude na Câmara, com o deputado José Airton Cirilo (CE). Umas de suas pautas principais é a regulamentação das redes sociais, assunto prioritário do partido no Congresso Nacional, mas sem avanço por falta de debates e mais esclarecimentos. Há muitos que confundem – ou desconfiam da intenção do partido – com tentativa de censura.

Racismo no plenário

O vereador carioca Rafael Satiê (PL-RJ) sofreu racismo dentro da Câmara de Vereadores do Rio. Ele foi chamado de “capitão do mato” por parte dos visitantes no mezanino. Aconteceu durante a votação que aprovou o armamento da Guarda Municipal. Foi xingado por ser favorável à medida. Satiê disse que a agressão ocorreu por ele ser preto e conservador, e registrou o fato na Diretoria de Segurança da Casa.

Portas abertas

O Itamaraty fez valer a sua força e, mesmo com o ministro chanceler Mauro Vieira cancelando três vezes sua ida à Comissão de Relações Exteriores do Senado, conseguiu emplacar amanhã a 1ª reunião de sabatina de futuros embaixadores. Serão sabatinados quatro diplomatas: A CRE votará as indicações de Sérgio Rodrigues (Rússia); Eduardo Saboia (Áustria); André Veras (Irã); e Paulo Uchôa (Arábia Saudita).

Coluna Esplanada - 21 de abril de 2025 (foto: Por @izanio_charges)

Vietnamitas

O Governo acaba de enviar para a Câmara o texto do acordo educacional firmado pelo Brasil com o Vietnã, que avaliza a entrada de estudantes vietnamitas nos Programas de Estudante-Convênio de Graduação e de Pós-Graduação nas universidades brasileiras. O País já tem estudantes e pesquisadores credenciados de 71 nações.