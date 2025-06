Corrida pela vice

A recente pesquisa Quaest que mostra Tarcísio de Freitas (Rep) empatado com o presidente Lula da Silva nas intenções de votos para o Palácio em 2026 indicam que o governador de São Paulo está a cada dia mais perto de uma pré-candidatura de grande coalizão. E, neste cenário, abre portas também para uma disputa secundária: a vaga do vice. Nos bastidores, aparecem Michelle Bolsonaro (PL), sacramentada pelo marido ex-presidente inelegível; ACM Neto (União), que pode trazer votos do Nordeste; Ronaldo Caiado (União), o governador bem avaliado de Goiás e com apoio do agronegócio; o mineiro Romeu Zema (Novo), com o discurso de austeridade e representante do 2º maior colégio eleitoral; e Ratinho Junior (PSD), o governador paranaense que surge como a grande revelação nas sondagens. Ratinho Junior e Caiado, em ascensão – nem tanto como Tarcísio – podem se descolar desse time de potenciais vices e se lançarem.



Direitos civis



A Clínica Holiste Psiquiatria, da Bahia, conseguiu, na Justiça, preservar o direito à privacidade de pacientes psiquiátricos. A desembargadora do TRF-1 Rosana Kaufmann anulou os efeitos da Portaria 3/2017 do Ministério da Saúde. Na sentença, ela diz que a decisão viola o sigilo profissional médico, garantido pela Constituição e pelo CFM. O diretor da Holiste, Luiz Pedroso, comemorou a decisão.



Oscar do Servidor



As inscrições para a 7ª edição do Prêmio Espírito Livre, organizado pela República.org, foram prorrogadas até dia 20. A premiação é voltada para servidores que atuam na administração pública (União, Estados e Municípios) e que tenham desenvolvido projetos autorais de impacto social. Cada projeto vencedor leva para casa R$ 10 mil. Inscrições no site www.premioespiritopublico.org.br.



Testes rápidos



Em meio à crise de doenças respiratórias que assolam o País, como já citado pela Coluna segundo dados da FioCruz, o mercado farmacêutico se destaca. Com filas numerosas na saúde pública, a busca por testes rápidos para diagnóstico cresceu 270% no mês de maio, conforme levantamento da MedLevensohn. Outro destaque são as vendas de nebulizadores portáteis e aspiradores nasais, alta de 600% na procura.



Errata



Ao contrário do publicado ontem, o Brasil registrou aumento no preço dos cigarros tradicionais, não nos eletrônicos (ainda não autorizados no País).

ESPLANADEIRA



