Que pasa!?

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, deu um aperto no presidente Lula da Silva, e foi contundente na fala, diz quem presenciou a cena semana passada na Cúpula do Mercosul em Buenos Aires. Ele cobrou Lula respostas sobre a suposta espionagem da Agência Brasileira de Inteligência contra membros do seu governo, diretores da Usina Binacional de Itaipu. A sós, após o evento, Peña lembrou a Lula que as relações bilaterais não podem deixar de prescindir da confiança mútua. Nas entrelinhas, o paraguaio – que retirou seu embaixador de Brasília – deixou claro que Brasil e Paraguai devem seguir em tratativas abertas e transparentes com o novo Tratado de Itaipu. O presidente Peña subiu o tom depois que Mauro Vieira ignorou os apelos do país. Por aqui, o Governo aponta que a suposta espionagem começou na gestão de Jair Bolsonaro, porém os paraguaios suspeitam de que continuou na Era Lula III.

Bahia refém!

A Bahia está refém do crime. Casos de violência de facções e da Polícia explodem, diante de uma PM mal paga e insatisfeita. O tráfico está dominando principalmente cidades turísticas do litoral Sul. Há dias um turista morreu baleado em falsa blitz a caminho de Porto Seguro. Na região, foi metralhado carro de diretor de presídio e é praxe ver estradas bloqueadas em protestos por pessoas desaparecidas.

Soou o berrante

A turma do agro do Mato Grosso entrou na ofensiva contra o senador Wellington Fagundes (PL-MT) por ciumeira. Um grupo foi de mala e cuia encontrar no Rio o ex-presidente Jair Bolsonaro, que os recebeu. A turma voltou feliz para Cuiabá. No mesmo dia, Bolsonaro chamou para café o senador, que estava no Rio, e garantiu que ele, líder nas pesquisas, será seu candidato ao Governo – contrariando parte da bancada viajante.

Auxílio$-moradia$

O Conselho Nacional de Justiça barrou o pagamento de auxílio-moradia a juízes substitutos, com o entendimento de que a ausência de titularização dos magistrados inviabiliza o recebimento. O colegiado seguiu voto do relator, conselheiro Ulisses Rabaneda – para quem a revogação do benefício não afronta, claro, o devido processo legal. Uma falta de bom senso dos togados que não precisava parar no CNJ.

Hermanos...

Diplomatas argentinos que trabalharam nas agendas do Mercosul também reconhecem que o Brasil decidiu se afastar do governo de Javier Milei da Argentina, por meio do assessor especial de Lula da Silva, Celso Amorim, e do chanceler Mauro Vieira. Milei, no início da sua gestão, indicou como chanceler Gerardo Werthein, e a turma daqui, digamos, não lida bem com ele...

Brasília decolou

Atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil aparece como 2º País no ranking internacional dos 100 aeroportos mais bem avaliados do mundo, segundo levantamento da AirHelp Score. O Aeroporto Internacional de Brasília aparece entre os 10 melhores do mundo, ocupando a 4ª posição. Em 1º lugar está o Aeroporto da Cidade do Cabo, na África do Sul, seguido pelo de Hamad, no Catar, e o Rei Khaled, na Arábia Saudita.

