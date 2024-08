Ex-affair de Gracyanne Barbosa faz harmonização íntima

Gilson de Oliveira, ficou popularmente conhecido por ter se envolvido com Gracyanne Barbosa, passou recentemente por um procedimento de harmonização íntima. Em entrevista à revista Quem, o médico responsável pelo procedimento, Dr. Gustavo Bredow, explicou que a técnica tem ganhado popularidade entre o público masculino e descreveu os detalhes de como é realizada.

"Hoje os homens têm se cuidado mais e estão cada dia mais vaidosos. O Gilson me procurou porque quis aumentar muito mais ainda a autoestima dele. O procedimento deixa o pênis muito mais volumoso em sunga, cueca e principalmente na Hora H", relatou o especialista em estética íntima masculina.

O procedimento, segundo o médico, envolve a aplicação de ácido hialurônico na região peniana para aumentar o volume e a uniformidade do órgão. "É uma técnica rápida de se fazer em consultório, com uma anestesia local, indolor. Ao término do procedimento o paciente já nota a diferença, mas o resultado final é notado em até 30 dias", afirmou Dr. Bredow.

A durabilidade do procedimento varia entre um e dois anos, desde que seja mantida a manutenção adequada. "Não existe repouso, pode seguir com sua vida tranquilamente, porém tem um pós-procedimento que peço alguns cuidados como ficar 10 dias sem relação sexual e 5 dias sem exercícios físicos", explicou o médico.

Apesar de ainda haver resistência social em relação a procedimentos estéticos masculinos, Dr. Bredow acredita que os homens estão cada vez mais interessados em cuidados estéticos.

"Tenho muita procura tanto no Rio Grande do Sul quanto no Rio de Janeiro. Tento trazer o assunto nas minhas redes de forma leve. Os homens também se cuidam e, assim como as mulheres, se não estão satisfeitos com algo, devem ir atrás de resolver isso. Há mais de seis anos de prática neste procedimento, noto que de um ano para cá a procura aumentou muito e que homens de todas as idades me procuram. Eles se preocupam muito com o tamanho e espessura do seu órgão e para melhorar a autoestima", destacou o médico, que atende em Canoas, no Rio Grande do Sul, e no Rio de Janeiro.

Gilson de Oliveira ganhou notoriedade após Gracyanne Barbosa, musa fitness, revelar que teve um relacionamento com ele durante o anúncio de sua separação de Belo, com quem foi casada por 16 anos.