Rica! Simone Mendes compra uma lancha equivalente a 379 salários mínimos

Nesta sexta-feira (30), a cantora Simone Mendes celebrou a sua mais nova aquisição, uma lancha de luxo personalizada para a família. A cantora sertaneja compartilhou detalhes da nova compra ao lado do marido, Kaká Diniz, através dos Stories do Instagram. A embarcação é uma Azov Z260, com um valor médio de R$ 400 mil. No entanto, devido às personalizações para atender aos gostos do casal, o preço final pode ter sido significativamente maior, conforme divulgado pela revista Quem.

Segundo Simone, a compra da lancha era um sonho antigo do casal. "Chegou, que coisa linda, meu Deus!", exclamou a cantora ao entrar na embarcação pela primeira vez. "Aqui não é qualquer barco. Foi personalizado. Ela escolheu a cor do banco, a cor do piso, é do jeito que ela queria", explicou Kaká Diniz. "É do jeito que eu sonhei", acrescentou Simone, irmã de Simaria.

O casal revelou que passou um ano "namorando" a lancha antes de tomar a decisão de comprá-la. A embarcação possui um espaço gourmet com churrasqueira, sistema de som, wakeboard exclusivo, GPS, banheiro, solário ampliado, painel de bordo moderno e os nomes dos filhos do casal, Henry e Zaya, gravados. As cores da parte externa também foram escolhidas por Simone e Kaká.