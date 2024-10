Influencer recebe pedido divórcio em loja da Louis Vuitton e expõe ex

A influenciadora Eduarda Jochims, que ficou conhecida como "Miss Cinturinha" por sua famosa cintura de apenas 58cm – que mantém com meditação e vacum –, passou por um término de relacionamento com um empresário americano que chamou atenção na rua mais famosa de Nova York, Fifth Avenue. E o motivo é bem inusitado.



Segundo ela, a relação já tinha sinais de desgaste devido à distância, com ela morando no Rio de Janeiro e ele nos Estados Unidos. “Eu já sabia que esse relacionamento não iria fluir. Ele exigia muito da minha atenção, e eu não sou o tipo de pessoa que fica se comunicando muito por telefone, o que o incomodava. Ele era bem ciumento, também implicava com minhas fotos na web”, explica.

O momento do término aconteceu de maneira inesperada durante um final de semana (5/10) que passavam juntos em Nova York para comemorar o aniversário dele. Dentro da loja de luxo Louis Vuitton, ela anunciou o fim do relacionamento e ele ficou inconformado e sem saber o que fazer, exigiu que ela devolvesse os últimos presentes que havia recebido dele, todos da grife e avaliados em 5 dígitos. Mas, o inesperado aconteceu

“Ali foi simplesmente o término da relação. Um momento muito estranho, totalmente constrangedor. De repente ele foi para o carro, pegou todos os presentes que ele tinha comprado e pediu a devolução. A gente acabou discutindo dentro da loja, parecia coisa de novela. Por um momento achei que nem fosse real. Mas, como sempre trabalhei e tenho o meu próprio dinheiro, comprei tudo e um pouco mais na mesma loja”, conta. “Foi livramento, homem mão de vaca não dá”.

Apesar do clima tenso durante a discussão, tudo foi resolvido ainda dentro da loja. Eduarda rompeu com ele, comprou tudo de volta que ele pediu para devolver, voltou para o Brasil e atualmente comemora sua solteirice. Ela ganhou fama recentemente nas redes sociais por seu estilo de vida e pela cintura invejável e agora segue focada em sua carreira como influencer de moda.

Além disso, Eduarda é cotada para concurso de Miss e um novo programa na TV. Solteira, ela diz que acredita ter mais oportunidades agora. “Acho que ganhei mais liberdade, mais motivação. Não tenho uma pessoa ciumenta tentando me controlar. Vou me jogar nos novos projetos e encarar tudo sem medo de rótulos”.