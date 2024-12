Dino Debaterá Atuação do STF em Evento do IEJA em Brasília

Em um momento marcado por desafios e transformações sociais, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), abordará a atuação da corte em tempos difíceis durante o 6º STF em Ação. O evento, promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA), acontecerá na próxima quinta-feira em Brasília, reunindo juristas, acadêmicos e autoridades para um debate aprofundado sobre o papel do STF em momentos de crise.



Reconhecido por sua trajetória na defesa dos direitos humanos e da justiça social, o ministro Flávio Dino compartilhará suas perspectivas sobre o posicionamento do STF diante de questões críticas que afetam a sociedade brasileira. Durante sua palestra, Dino destacou a relevância de uma atuação assertiva e equilibrada do tribunal para garantir a estabilidade jurídica e a proteção dos direitos fundamentais, especialmente em tempos de incerteza.



“Em tempos difíceis, o Supremo Tribunal Federal deve se manter como um bastião da legalidade e dos princípios democráticos, garantindo que a Constituição seja respeitada e aplicada de forma justa”, afirma o ministro.



O 6º STF em Ação oferecerá uma plataforma essencial para a troca de ideias e experiências, permitindo que os participantes explorem estratégias inovadoras para fortalecer a atuação do Judiciário em contextos complexos. Além do ministro Flávio Dino, o encontro contará com a presença de outros ministros do STF e especialistas renomados que discutirão temas como a modernização do sistema de justiça e a geopolítica econômica.

Evento: 6º STF em Ação

Data: 12/12/2024

Local: Brasília, DF

Credenciamento pelo e-mail: diretoria@institutoieja.com.br

Informações: diretoria@institutoieja.com.br