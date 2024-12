Shark Suzano Atlético Clube – A nova era do futebol em Suzano

A cidade de Suzano, no estado de São Paulo, está prestes a se tornar o epicentro de um projeto ambicioso no futebol brasileiro. O empresário Gilmar Santana, sócio-diretor comercial da Mac Trade Importações, anunciou a compra de um time de futebol, que passará a se chamar Shark Suzano Atlético Clube.

O clube, natural de Suzano, já nasce com grandes objetivos. Em janeiro de 2025, será uma das equipes anfitriãs da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de base do Brasil, recebendo três equipes na cidade. Além disso, a partir do dia 19 de janeiro, o Shark Suzano disputará o Campeonato Paulista da Série A3, com a meta clara de alcançar a Série A2 em breve.

Além disso, o atacante Caiuby, de 35 anos, foi contratado pelo time após uma longa trajetória no futebol europeu. O jogador integrou o elenco do Wolfsburg que conquistou o título alemão na temporada 2008/09, ao lado dos brasileiros Grafite e Josué.

“Esse é um projeto que une esporte e estratégia de marca”, destaca Gilmar Santana. O Shark Suzano não será apenas um clube de futebol, mas também o embaixador nacional do Shark Energy Drink, energético mundialmente reconhecido e representado no Brasil pela Mac Trade, empresa que recentemente teve 70% de suas ações adquiridas pela GSS Importação e Exportação.

A presença do Shark Energy Drink será integrada ao dia a dia do clube e de seus eventos esportivos. Segundo Gilmar, essa iniciativa reforça a conexão entre o esporte e o produto, promovendo o estilo de vida ativo e dinâmico que o energético representa.

Alexandre Stumpf, sócio-diretor financeiro da Mac Trade, também está otimista sobre o impacto dessa iniciativa, que promete colocar Suzano no mapa esportivo do estado e impulsionar ainda mais a popularidade do Shark Energy no Brasil.