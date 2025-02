Endividamento das famílias brasileiras atinge o maior índice desde novembro de 2022, com 78,8% de endividados:

Saiba como reverter o ciclo do endividamento e conquista da estabilidade financeira

O endividamento das famílias brasileiras alcançou 78,8% em abril deste ano, o nível mais alto desde novembro de 2022, de acordo com informações divulgadas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A situação reflete uma combinação de elementos econômicos e comportamentais que afetaram diretamente a estrutura financeira das famílias, fazendo com que muitas delas buscassem o crédito como uma solução de curto prazo.

Segundo Monaliza Krepe, advogada especializada em direito bancário, a situação atual é consequência de uma série de elementos; “O crédito facilitado, oferecido através de cartões de crédito, financiamentos e empréstimos pessoais, é frequentemente aprovado sem uma avaliação comprometida da capacidade de pagamento do consumidor”, explica. Essa facilidade, aliada ao elevado índice de desemprego e à informalidade no mercado de trabalho, tem pressão sobre a renda familiar. Além disso, a inflação também é um elemento crucial, pois prejudica o poder aquisitivo, forçando muitas famílias a recorrerem ao crédito até para despesas básicas.

Outro elemento preocupante é a taxa de juros elevada no Brasil, que é uma das mais altas do mundo. Empréstimos e parcelamentos podem se tornar armadilhas financeiras, já que, ao atrasar um pagamento, os juros compostos se acumulam rapidamente, multiplicando o valor devido.

Os erros mais comuns ao lidar com dívidas são determinantes para a sua piora. Ignorar o problema, por exemplo, apenas agrava a situação financeira. “Várias pessoas optam por não verificar seus extratos bancários ou evitar conversar sobre suas dívidas, mas isso apenas intensifica a questão”, afirma a advogada. Além disso, dar prioridade a dívidas erradas é um equívoco frequente. “É crucial priorizar as dívidas com taxas de juros elevadas, como as do cartão de crédito e do cheque especial, que podem se tornar impagáveis ??rapidamente”, reforça o especialista.

Para prevenir o parcelamento ou evitar seu agravamento, Monaliza sugere estratégias eficazes e acessíveis, como a criação de um orçamento mensal. "É importante registrar todas as receitas e despesas para compreender o destino do dinheiro. Assim, torna-se mais simples reduzir despesas desnecessárias." Ela também ressalta a importância de estabelecer um fundo de emergência. “Possuir um fundo para gastos inesperados previne a necessidade de recorrer ao crédito ao enfrentar um imprevisto”, afirma.

Quando a dívida já existe, a renegociação é uma saída viável, desde que feita com classificações. Há várias alternativas, como o parcelamento, o desconto à vista, a transferência da dívida para uma instituição com juros inferiores e o refinanciamento com a garantia de bens. “A transferência de dívidas, que unifica todas as dívidas em um único empréstimo, pode ser benéfica, pois simplifica a gestão financeira”, esclarece Monaliza.

Nos casos de inadimplência, Monaliza também ressalta que os bancos e instituições financeiras possuem obrigações legais. "Eles devem fornecer alternativas de renegociação relacionadas ao perfil do cliente, sem realizar cobranças abusivas ou ameaçadoras", destaca. Por outro lado, o cliente também precisa estar ciente de seus direitos. "É preciso entender o Código de Defesa do Consumidor para se proteger de práticas abusivas. Se identificar irregularidades, é possível fazer reclamações em órgãos como o Procon, o Banco Central ou plataformas online como o Consumidor.gov.br.

Através da educação financeira, planejamento e entendimento dos direitos e obrigações, podemos sair das dívidas e prevenir que se transformem em um ciclo vicioso "Hoje em dia, é fundamental que as famílias saibam administrar suas finanças e usar o crédito como uma ferramenta de suporte, e não como uma. dependência", conclui Monaliza.

