Namorada de MC Guimê é denunciada por calote em cabeleireira

A empresária Fernanda Stroschein, que desde abril de 2024 namora o funkeiro MC Guimê, está no centro de uma polêmica que promete dar o que falar. A loira foi acusada por uma cabeleireira de dar um calote após um serviço realizado em um dos salões mais badalados de Alphaville, São Paulo. O motivo? Ela não teria gostado do resultado e, por isso, se recusou a cumprir o combinado.

De acordo com a profissional Natalie Christine, Fernanda teria fechado uma parceria em que o pagamento seria feito por meio de divulgação nas redes sociais. No entanto, após três dias de trabalho intenso para recuperar o cabelo da empresária, a divulgação nunca aconteceu. “Ela trouxe um megahair de baixa qualidade, deu muito trabalho para colocar. Eu aceitei porque confiei no acordo, mas no fim não recebi nada, nem dinheiro, nem reconhecimento”, desabafou a cabeleireira.

Para piorar a situação, Fernanda chegou a postar uma collab com o salão e outro profissional, mas simplesmente ignorou Natalie, que fez grande parte do trabalho. “Ela fingiu que eu não existo. Postou como se outra pessoa tivesse feito tudo e me deixou sem nada”, disse a cabeleireira, revoltada. “A gente trabalha e quer receber, né? É o mínimo.”

Procurada pela colunista Fabia Oliveira, Fernanda não se pronunciou, mas sua mãe, Carla Stroschein, enviou um comunicado defendendo a filha. Segundo ela, o contrato foi firmado com o salão e não com a cabeleireira individualmente. Além disso, afirmou que Natalie teria “estragado” o cabelo de Fernanda, exigindo que outro profissional assumisse o serviço. “Ela destruiu um cabelo perfeito, de uma das melhores distribuidoras do país. A Fernanda ficou desesperada e o salão precisou intervir para corrigir o erro”, alegou Carla.