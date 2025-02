Internado na UTI, cantor Netinho cancela agenda de Carnaval

O Carnaval deste ano não contará com a energia contagiante de Netinho. O cantor foi internado na UTI do Hospital Aliança Star, em Salvador, após sentir fortes dores nas costas e dificuldade para andar. Em um comunicado emocionante, ele revelou que está há três dias no hospital e sem previsão de alta.

“Vim para o meu médico e, quando ele me examinou, pediu para eu me internar porque eu tenho um corpo muito mexido pela medicina, por conta de tudo que eu passei em 2013: já fiz três cirurgias no cérebro, tenho quatro stents, uma válvula cerebral…”, relatou o artista. O hepatologista Raimundo Paraná, responsável por seu acompanhamento, optou pela internação para investigar a origem das dores. “Pode ser uma coisa pior ou não, mas antes de tratar, ele precisa descobrir. Então, estou fazendo uma série de exames, exames criteriosos, e não vou poder fazer os shows desse Carnaval”, completou.

A internação pegou a todos de surpresa, já que Netinho havia cumprido normalmente sua agenda no último fim de semana, se apresentando em Pernambuco e Alagoas. Ele retornou a Salvador na segunda-feira e, desde então, está sob cuidados médicos. O cantor faria seis shows em cinco dias durante a folia, passando por estados como Rio Grande do Norte e Maranhão, mas precisou cancelar todas as apresentações.

Impossibilitado de falar ao telefone, Netinho apenas envia mensagens de texto. Ele revelou que os contratantes entenderam a situação e desejaram sua pronta recuperação. “Deus sabe o que faz”, declarou, resignado.

Netinho já enfrentou graves problemas de saúde no passado. Em 2013, ele foi hospitalizado e passou por uma série de complicações que o afastaram dos palcos por cinco anos. Na época, sofreu três AVCs, perdeu mais de 30 kg e chegou a perder a voz. O próprio cantor admitiu que o uso de anabolizantes foi o gatilho para os problemas que enfrentou.

Agora, mais uma vez, seu estado de saúde preocupa os fãs. Sem diagnóstico fechado, Netinho segue internado e promete manter o público atualizado sobre sua recuperação.