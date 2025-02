Deborah Secco conta sobre venda de apê milionário no RJ e mansão nos EUA

Deborah Secco, de 45 anos, revelou à revista Quem, que seu apartamento luxuoso, avaliado em R$ 9 milhões e localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, continua à venda, mas sem nenhuma pressa para fechar negócio. Ao contrário do que muitos especulam, a decisão não tem relação com a recente compra de uma mansão de R$ 6 milhões em Orlando, nos Estados Unidos.

"Esse apartamento está para vender há bastante tempo. A gente pensou em se mudar para uma casa uns anos atrás ou para uma cobertura. Mas as coisas não andaram, eu botei esse apartamento para vender e não mexi mais nisso, esqueci, deixei passar. De vez em quando vai alguém lá olhar. Mas não é uma coisa que eu queira vender para hoje, para ontem, está lá. Se alguém pagar o que eu acho que ele vale, a gente vende, senão estou super bem ali, não é uma urgência", explicou a artista.

Enquanto a venda do apartamento no Brasil segue sem pressa, Deborah surpreendeu ao contar que a compra da mansão em Orlando não estava nos planos, mas acabou acontecendo de forma espontânea. "Já tive casa lá, é um dos lugares que a Maria [Flor, filha da atriz] mais ama, a gente vai duas vezes por ano pelo menos. Ela tem amigos lá, eu tenho amigos lá. Quando a gente viajou [recentemente] nem tinha pretensão de comprar nada, mas eu vi uma casa que eu achei muito legal, linda, num lugar ótimo. Eu falei: 'Ah, eu acho que eu vou comprar'", contou, entre risos.

A decisão de adquirir o imóvel nos Estados Unidos reforça a ligação da atriz com o país, onde costuma passar temporadas com a família. No entanto, Deborah garante que a compra não significa que está deixando o Brasil. "Sempre foi um lugar especial para a gente, mas continuo com minha vida aqui normalmente", completou.