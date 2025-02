Cauã Reymond surge sem camisa e esquenta a sexta-feira de carnaval

Cauã Reymond incendiou a sexta feira de carnaval nas redes sociais nesta sexta-feira (28) ao compartilhar um momento descontraído na praia do Itanhangá, no Rio de Janeiro. O ator, que se prepara para dar vida ao modelo e michê César no remake de Vale Tudo, surgiu sem camisa e exibiu a forma impecável, arrancando suspiros dos fãs.





Aos 44 anos, o galã apareceu usando apenas uma bermuda e um chapéu, carregando uma toalha nos ombros, enquanto enfrentava o calor escaldante da cidade. Com bom humor, ele provocou seus seguidores ao questionar: "Tá calor aí?".

Bastou isso para os internautas entrarem em combustão. "O calor aqui aumentou", brincou uma fã. "Eu quis ser tanta coisa nessa vida, agora toalha é a primeira vez", escreveu outra. "Já estava quente, agora piorou", disparou mais uma, sem esconder o entusiasmo.

Vivendo uma fase intensa na carreira, Cauã arrancou elogios, provando que seu sucesso vai muito além do talento na atuação.