Esposa de craque do Hull City fala sobre luta com doenca e desafios

A influenciadora Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique, atual meia de campo do time inglês Hull City, abriu o coração sobre um problema de saúde que afeta milhares de mulheres, mas que ainda é pouco falado: o lipedema. A condição provoca acúmulo de gordura e inchaço desproporcional nas pernas, causando dores e impacto na qualidade de vida. Durante anos, Adriana buscou explicações para os sintomas que enfrentava diariamente, até finalmente descobrir o diagnóstico.

"Sempre tive a sensação de que minhas pernas estavam inchadas. Mesmo com drenagens e exercícios diários, nada mudava. Quando voltei ao Brasil, procurei um especialista e descobri essa tecnologia, a esteira Shape Space, conhecida como cápsula do emagrecimento, que combina exercício cardiovascular com um sistema que auxilia na redução do inchaço e da retenção de líquidos", revelou Adriana.

Apesar de o lipedema ser uma condição progressiva e muitas vezes subestimada, a influenciadora garante que, com acompanhamento adequado, é possível aliviar os sintomas e recuperar a autoestima. "As dores diminuíram e a retenção de líquido reduziu bastante. Claro que é um conjunto de fatores: sigo as orientações médicas, faço academia e tomo suplementação, mas minha qualidade de vida mudou completamente", afirmou.

Determinada a levar informação para outras mulheres que enfrentam o mesmo problema, Adriana Müller segue compartilhando sua experiência e mostrando que, com os cuidados certos, é possível conviver melhor com o lipedema.