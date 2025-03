Morre aos 44 anos, o astro de conteúdo adulto gay, Tim Kruger

Marcel Bonn, conhecido como Tim Kruger — astro do entretenimento adulto gay —, faleceu neste sábado (1), em decorrência de um doméstico.

A morte foi divulgada através no blog da produtora de conteúdo adulto, TimTales.

“É com o coração mais pesado que tenho que compartilhar a notícia do falecimento de nosso amado Marcel, o homem que todos vocês conheciam e amavam como Tim Kruger”, destacou.

Em um trecho do comunicado, sobre o falecimento de Marcel, o autor do texto revela que o acidente aconteceu em casa.

“Estou muito ciente do estigma que envolve as mortes na indústria pornográfica, portanto, vou deixar isso bem claro para, com sorte, reduzir a especulação inevitável: A morte de Tim foi um acidente trágico, porém simples, em casa. Não havia drogas envolvidas, nem qualquer indicação de crime ou suicídio”, completou.

Ao final, a produtora pediu que os fãs respeitassem a privacidade dos familiares e amigos de Marcel neste momento difícil.

“Sei que todos vocês terão inúmeras perguntas, mas esta é toda a informação que tenho para compartilhar no momento. Gostaria muito que todos respeitassem o tempo que seus entes queridos têm para chorar em privacidade. Obrigado.”

Quem foi Marcel Bonn, o Tim Kruger

Marcel foi ator, produtor e diretor de conteúdo adulto gay da Alemanha. Antes de ingressar na carreira de ator, ele trabalhou em uma loja erótica. Ele ficou conhecido com o lançamento do site adulto que criou junto ao parceiro Grobes, o TimTales.