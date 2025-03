Rafael Cardoso confessa falência e vícios em entrevista: "Tô quebrado"

O ator Rafael Cardoso escancarou sua vida pessoal em uma entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, exibida no Domingo Espetacular. No bate-papo, ele abriu o coração sobre traições, compulsão sexual, envolvimento com drogas e os processos que enfrenta na Justiça.

Sem rodeios, Rafael confirmou que foi infiel durante o casamento com Mari Bridi e fez uma confissão polêmica: “Foi totalmente errado da minha parte, um erro sem tamanho. Eu ficava com isso, aquela coisa sexual descontrolada e mandando mensagens. Quando eu acordava no outro dia e via a lista de pessoas que tinha falado, eu falava ‘o que estou fazendo’. Chegou dia de eu transar com 5 mulheres diferentes”, relatou.

Durante a entrevista, o ator também falou sobre o período em que se tornou uma pessoa violenta. “Quando eu não queria estar mais casado e estava vivendo uma vida de mentiras”, desabafou.

Questionado sobre o processo movido pela ex-mulher, que o acusa de violência emocional e psicológica, ele disse estar disposto a resolver a situação. “Se precisar pagar, eu pago, estou aqui para pedir que entrem em acordo para que a gente consiga ficar bem”, afirmou, negando ter agredido a ex-sogra, a ex-esposa ou os filhos.

Além dos escândalos, Rafael Cardoso surpreendeu ao revelar que perdeu toda a sua fortuna. “Tô quebrado, falido. Gastei todo meu dinheiro em droga, besteira, álcool, erros de investimento”, declarou.

Agora, o ator diz estar focado em dar a volta por cima. “Momento de reconstrução. Precisou disso para eu poder sair do buraco. Tô fazendo tratamento psicológico, estou cuidando do meu lado espiritual, da minha saúde, do meu processo, do meu funcionamento mental. Quem nunca errou na vida? Não estou minimizando meu erro, diminuindo minha culpa de qualquer coisa, minha responsabilidade”, concluiu.