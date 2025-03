Kylie Jenner é criticada por atitude 'rude' ao ser apresentada a Elton John

Kylie Jenner se viu no centro de uma polêmica após sua atitude nos bastidores da 97ª edição do Oscar, realizada no último domingo (2) em Hollywood. A empresária de 27 anos foi duramente criticada por sua postura ao ser apresentada a Sir Elton John pelo namorado, Timothée Chalamet.

Durante um intervalo comercial, o astro de Duna cumprimentou calorosamente Elton John com um abraço no Dolby Theatre. Em seguida, voltou-se para apresentar Kylie ao ícone da música, mas a reação da socialite não pegou bem.

Em vez de se levantar para cumprimentar o cantor de 77 anos, Kylie permaneceu sentada na primeira fila, apenas estendendo a mão para que ele a beijasse de forma cortês. A atitude foi interpretada por muitos como desrespeitosa, gerando críticas nas redes sociais.

“Poderia, pelo menos, ter se levantado. É Sir Elton John”, comentou um internauta indignado. “Ela agiu como se fosse superior a ele”, disparou outro.