Virgínia recebe críticas por usar foto de filho hospitalizado no perfil

Virgínia passou a receber críticas por usar a foto do caçula, José Leonardo, hospitalizado, no perfil no Instagram. A ação repercutiu negativamente entre os internautas que a acusaram de ser apelativa. Após a desaprovação do público, a influencer alterou a foto por outra, desta vez, em família.

O bebê de cinco meses está internado após ser diagnosticado com bronquiolite, uma doença respiratória, e precisa de alguns dispositivos hospitalares para auxiliar na respiração.

A ação foi mal recepcionada pela Web, que não poupou críticas à apresentadora.

“Essa Virgínia, sem noção, tirando foto do filhinho internado para ficar dando atualização para internet. Minha filha, larga esse celular e vai cuidar dele!”, comentou uma usuária do X.

“Colocar a foto do filho em uma situação vulnerável como perfil é algo que não dá pra normalizar, exposição tem níveis, mas em uma situação como essa, fazer isso, é o auge da falta de bom senso mesmo”, escreveu outra internauta.

"Exposição absurda e sem necessidade. Brincando com uma doença séria", disparou uma seguidora no Instagram.

Após a repercussão negativa, Virgínia alterou a imagem de José Leonardo por outra em família.