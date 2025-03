Bruna Marquezine da selinho em cantor nos bastidores do Oscar; saiba quem é

A fila andou? Bruna Marquezine, de 29 anos, surgiu em clima de intimidade com o cantor mexicano-americano Omar Apollo, de 27 anos, nos bastidores do Oscar. Na madrugada desta terça-feira (4), uma foto dos dois trocando um selinho foi postada pelo cantor em seu instagram e rapidamente viralizou.

Veja a foto na quarta posição da sequência abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @omar.apollo





Essa não é a primeira vez que os dois aparecem juntos. Em maio de 2024, Omar já havia compartilhado registros ao lado da atriz, deixando os fãs curiosos. Na ocasião, ele publicou fotos abraçado com Bruna e usou um trecho de sua música Dispose of Me na legenda: “Temos muita história, então não se livre de mim”. Além disso, o cantor ainda provocou ao escrever: "Talvez eu tenha que voltar para o Brasil."

Agora, com Bruna recém-solteira após o término com João Guilherme, os rumores de um possível romance ganharam ainda mais força. A atriz, que recentemente desabafou sobre a saudade do Carnaval, parece estar curtindo a nova fase da vida – e, pelo visto, muito bem acompanhada.

Será que vem casal novo por aí?