Entenda a causa da morte de Klaus Hee, ex-integrante do Dominó, aos 50 anos

A música perdeu um de seus ícones dos anos 90. O cantor Klaus Hee, ex-integrante da banda Dominó, faleceu aos 50 anos, deixando fãs e amigos em luto. A informação foi confirmada pelo produtor musical Ricky Colavitto na última terça-feira (4).

O artista lutava contra um câncer e passou por uma cirurgia delicada em abril de 2023 para remover um tumor maligno no intestino. Infelizmente, sua saúde se deteriorou ao longo dos meses seguintes, e em junho de 2024, ele precisou de uma nova intervenção cirúrgica devido a complicações do tratamento. Apesar dos esforços médicos, Klaus não resistiu.

Antes de brilhar no cenário musical, Klaus começou sua carreira como modelo na renomada agência Taxi Models. Sua presença carismática logo o levou à televisão, onde atuou como assistente de palco no programa "Passa ou Repassa", do SBT, e também fez participações no clássico humorístico "A Praça é Nossa".

Nos anos 90, ingressou no grupo Dominó, um dos maiores fenômenos musicais da época. Além da música, Klaus ganhou notoriedade ao posar para a G Magazine em 2004 e 2006. Com o tempo, decidiu se afastar da mídia e se formou em Educação Física, levando uma vida mais reservada.

A notícia de sua partida comoveu colegas de profissão e fãs que acompanharam sua trajetória. O produtor Ricky Colavitto lamentou a perda: "Após uma batalha contra um câncer, Klaus Hee descansou."