Quem matou Vitória? Polícia investiga sete suspeitos; saiba quem são

A investigação sobre o assassinato brutal de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, segue avançando em Cajamar, na Grande São Paulo. A jovem foi encontrada morta em uma área rural da cidade, com sinais evidentes de agressão, sem roupas e com os cabelos raspados. Agora, a polícia já traçou sete suspeitos que podem estar envolvidos no crime.



As autoridades analisaram imagens de câmeras de segurança e depoimentos para chegar a sete possíveis envolvidos na morte da jovem:

Gustavo Vinicius, ex-namorado de Vitória;

Maycon, dono de um Toyota Corolla, que teria emprestado o veículo para Gustavo;

Dois homens que seguiram Vitória ao sair do shopping e caminhar em direção ao ponto de ônibus;

Dois indivíduos que embarcaram no mesmo ônibus que a vítima;

O motorista de um carro que teria seguido a adolescente antes do crime.

A polícia segue analisando imagens e monitorando ligações telefônicas para encontrar ligações entre os suspeitos.

Nesta quinta-feira (6), o delegado, responsável pelo caso, afirmou que tudo indica que Vitória foi morta por vingança.

"É um crime de vingança, com certeza. O corpo dela foi levado ao IML central de São Paulo para exames mais detalhados. Estamos cruzando dados telefônicos para entender se os suspeitos tinham algum tipo de contato entre si", declarou ele à Band News.

A brutalidade do crime chocou os investigadores, que buscam entender o real motivo por trás do assassinato.



De acordo com a polícia, Vitória foi morta com uma facada no tórax. Seu corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, o que dificultou a identificação inicial. A família só conseguiu reconhecer a jovem por meio de suas tatuagens.