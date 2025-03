Bruna Marquezine e João Guilherme podem reatar? Vidente faz revelações

A separação de Bruna Marquezine e João Guilherme pegou todos de surpresa, mas uma revelação da vidente Michelle Castro, conhecida como ‘Dona do Destino’, dada ao portal Dicamatote pode mudar tudo. Em uma previsão, a espiritualista afirmou que o término do relacionamento entre o casal pode não ser definitivo, mas que existe um fator obscuro que precisa ser revertido para que a reconciliação se torne possível.

De acordo com Michelle, os problemas entre Bruna e João Guilherme já estavam presentes há algum tempo, o que teria levado a atriz a evitar se expor ao lado do ator. “Sobre não querer aparecer com a família dele é real, já estava ciente de alguns conflitos. O casal estava tendo problemas e isso fez com que ela não quisesse se expor”, revelou a vidente. No entanto, o que chamou a atenção foi a menção a forças externas que teriam influenciado diretamente a separação. Michelle sugeriu que não se tratava apenas de desentendimentos pessoais, mas também de uma forte influência espiritual que afetou a relação.

A previsão de Michelle ainda trouxe um alerta alarmante para Bruna Marquezine. A espiritualista afirmou que a atriz deve se proteger espiritualmente, pois corre o risco de sofrer danos não só emocionais, mas também físicos devido a ataques energéticos direcionados a ela. “Bruna precisa se cuidar espiritualmente, pois pode ter problemas até mesmo em sua saúde física e mental por conta dos ataques lançados contra ela”, afirmou.

Além disso, Michelle indicou que uma mulher muito próxima de João Guilherme teria sido uma das principais responsáveis pela separação, seja por desentendimentos pessoais ou, ainda, pela influência espiritual que essa pessoa teria exercido sobre o relacionamento. Embora o possível retorno entre Bruna e João Guilherme não aconteça de forma imediata, a vidente revelou que uma reaproximação é possível, desde que as energias negativas que cercaram a relação sejam revertidas.