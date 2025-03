Patrícia Poeta é criticada por expor caso Vitória e chocar pai da vítima

Em um momento que gerou revolta nas redes sociais, Patrícia Poeta, apresentadora do Encontro, causou um grande mal-estar ao expor ao vivo informações impactantes sobre o caso Vitória Regina de Souza, deixando o pai da jovem completamente sem palavras. Durante uma transmissão ao vivo do programa, Poeta questionou o pai de Vitória sobre um possível envolvimento de um homem chamado Daniel no assassinato da filha, revelando detalhes aterradores da investigação de forma extremamente direta, o que causou choque não apenas no entrevistado, mas também em grande parte do público.

Meu Deus! A Patrícia Poeta contando ao vivo pro pai da menina Vitória o desfecho do assassinato da filha dele. A reação dele, atônito... coitado. #Encontro pic.twitter.com/iiuq0sUYTu — Brenno (@brenno__moura) March 7, 2025

Com uma frieza perturbadora, Patrícia Poeta disse ao pai da vítima: "Foi um crime passional. Esse Daniel seria o ex-namorado do namorado da sua filha. Este Daniel, que o senhor disse que não conhece, teria contado com a ajuda de dois amigos para, infelizmente, matar e cortar o corpo da Vitória. Essas são as informações que chegaram para a gente neste momento. Disseram que eles estão escondidos numa área de mata, em Cajamar, região de São Paulo. As buscas pelos três suspeitos já começaram".

A revelação chocante foi feita com uma naturalidade alarmante, como se o assassinato de Vitória fosse apenas mais uma notícia a ser tratada como sensacionalismo no programa. A reação do pai da jovem, visivelmente atordoado e sem palavras para reagir, foi o reflexo do absurdo da situação. Esse momento de exposição de detalhes tão íntimos e cruéis durante uma transmissão ao vivo gerou uma onda de críticas nas redes sociais.