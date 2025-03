BBB 25: Renata se emociona ao receber conselho da mãe de Eva

O BBB 25 surpreendeu o público nesta quinta-feira (13) com uma dinâmica inédita que levou Renata para fora da casa e a colocou na Vitrine do Seu Fifi, uma espécie de casa de vidro montada dentro de um shopping no Rio de Janeiro. A bailarina, agora exposta ao olhar atento dos fãs, interagiu com o público e foi pega de surpresa por um recado emocionante de Gerusa Pacheco, mãe de Eva, sua grande aliada no jogo.

Assim que avistou Gerusa entre os espectadores, Renata não segurou as lágrimas. A mãe de Eva foi direta ao aconselhar a sister, deixando claro que o jogo fora da casa está pegando fogo. “Siga seus princípios. Aline está errada. Cuidado com Vinícius, falam de vocês 24 horas”, escreveu Gerusa em um cartaz, deixando a bailarina visivelmente abalada.

Mas o recado não parou por aí. Gerusa também trouxe informações sobre a popularidade de Renata aqui fora, garantindo que ela tem uma torcida forte e que sua parceria com Eva está conquistando o público. “A torcida de vocês é enorme e forte. O pessoal do samba torce por você”, revelou. Além disso, mencionou que os bordões de Renata viralizaram e que a “skin” de Eva “pistola” está bombando. “Sigam essa estratégia”, aconselhou, deixando no ar um possível caminho para a sister seguir no jogo.

Enquanto isso, dentro da casa, os brothers foram informados de que Renata está em uma dinâmica especial e que seu retorno dependerá do desempenho em um desafio. Eva, sua melhor amiga no confinamento, não escondeu a preocupação e chegou a chorar, sendo consolada pelos demais participantes.