Pai de Andressa Urach lança novo conteúdo +18 e gera polêmica na web

A cada dia que passa, Carlos Urach, pai de Andressa Urach, deixa claro que não tem medo da polêmica! Nesta quinta-feira (13), o ex-mecânico voltou a chamar atenção ao anunciar que gravou mais um vídeo de conteúdo adulto, disponível em uma plataforma por assinatura. E, como sempre, a revelação veio com direito a provocação e muita expectativa para os fãs que acompanham sua jornada nesse universo.

Dessa vez, a parceria foi com Adriana Melo, que não hesitou em alimentar ainda mais o burburinho. “Hoje vou gravar com Adriana Melo”, anunciou Carlos. Ao seu lado, a morena fez questão de reforçar a aposta na polêmica: “Oi, tudo bem? Estou aqui hoje com o papai Urach. Vamos gravar um conteúdo. Vamos dar o que falar. E estamos aí”. Para selar o momento, os dois trocaram um selinho diante da câmera.

A postagem já deixou os seguidores em polvorosa, especialmente porque Carlos tem um histórico de críticas à filha Andressa por conta do mesmo tipo de trabalho. No entanto, ele parece ter mudado de opinião e explicou o motivo em uma recente entrevista ao canal de YouTube de Eric Ribeiro.

“Depois eu fiz um reparo. Reparo todo mundo tem que fazer na vida”, admitiu. Ele garantiu que nunca foi contra Andressa ser atriz de conteúdo adulto, mas sim contra a exposição do neto, Arthur. “Ela pode estar prejudicando o seu corpo, mas é dela, é dinheiro honesto”, completou.

E se alguém pensa que ele está apenas surfando na onda do sucesso da filha, Carlos garante que tem uma missão muito maior. Segundo ele, sua intenção é “ajudar casais novos” e ensinar como manter um relacionamento de pé. “O tempero do casamento é o diálogo. Muitos casais casam cedo, sem experiência, e quando verem meus vídeos, vão tirar um proveito dali”, garantiu.

Polêmico, audacioso e disposto a causar, Carlos Urach segue construindo seu nome no mercado adulto, sempre prometendo novas surpresas.