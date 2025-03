Luana Piovani detona Neymar e manda indireta: "A pessoa se afunda sozinha"

Luana Piovani mais uma vez usou suas redes sociais para dar aquela cutucada certeira. Sem citar nomes, mas deixando bem claro o alvo de suas críticas, a apresentadora fez questão de comentar a nova polêmica envolvendo Neymar, que teria participado de uma festa rodeado de mulheres.

Em um tom afiado, Luana deu sua opinião sobre o assunto e garantiu que não precisa se manifestar diretamente sobre as atitudes do jogador. "Vocês estão me atentando para fazer stories respondendo as coisas. Quero responder a vocês dizendo que eu não preciso responder nada, a pessoa se afunda sozinha. Vocês não conhecem essa lei?", disparou.

A apresentadora seguiu com sua análise ácida e criticou quem mede inteligência apenas pelo acúmulo de dinheiro. "As pessoas que são extremamente ignorantes, burras do ponto de vista emocional e pessoal, porque tem muita gente 'zilionária' que acha que inteligência é ficar cada vez mais rico. Eu acho que é viver cada vez melhor", afirmou.

E a provocação não parou por aí. Com uma metáfora afiada, ela insinuou que não é preciso muito para que certas pessoas se destruam sozinhas. "A pessoa cava a própria cova, a gente não precisa fazer muito. Cai a máscara e a pessoa vai se cagando. Tenho visto isso direto, inclusive vi na minha própria vida", declarou, sem filtro.

Crítica aos "parças" de Neymar



Além da indireta, Luana também comentou os rumores de que Neymar bancaria os salários de seus amigos. Segundo ela, essa relação baseada no dinheiro pode pesar na consciência do jogador. "As pessoas não passam mais a ser seus amigos, porque tudo fica vinculado ao salário. Você não acha que tem algum momento na vida que, tomando um banho quente ou em um momento mais baixo astral, a pessoa não pensa: 'Porra, e se eu parar de pagar o salário?'. A vida é resultado das nossas escolhas. Chupa", disparou.