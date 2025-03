Mãe de Gugu Liberato é internada às pressas; saiba o estado de saúde

Maria do Céu, mãe do saudoso apresentador Gugu Liberato, precisou ser internada às pressas na última quinta-feira (13) no Hospital Albert Einstein, em Alphaville, São Paulo. Aos 95 anos, a matriarca foi levada ao hospital com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que deixou a família em alerta.

A informação foi inicialmente divulgada pela jornalista Déborah Albuquerque e posteriormente confirmada pela assessoria da família ao portal LeoDias. Segundo fontes próximas, Maria do Céu está sob cuidados médicos e vem sendo acompanhada de perto pela filha Aparecida Liberato desde sua chegada ao hospital.

Apesar do susto inicial, o diagnóstico surpreendeu. Exames descartaram o AVC e apontaram que a mãe de Gugu, na verdade, enfrenta uma infecção pulmonar. Seu estado de saúde é estável, e os médicos seguem monitorando seu quadro enquanto ela recebe medicação e passa por novos exames.

Enquanto isso, um novo desdobramento surge na disputa judicial envolvendo o nome de Gugu. Ricardo Rocha, que alega ser filho do apresentador, continua tentando comprovar a suposta paternidade. Mesmo após dois testes de DNA negativos, ele não desistiu e fez uma nova acusação polêmica: segundo ele, Maria do Céu não seria a verdadeira mãe de Gugu. O homem de 50 anos agora solicita a exumação do corpo do comunicador para um novo exame, o que pode mudar completamente o rumo do caso.