Amado Batista se casa com miss 51 anos mais jovem

Agora é para valer! Amado Batista, de 74 anos, e a modelo Calita Franciele, de 23, oficializaram a união em uma cerimônia íntima realizada nesta última quinta-feira (13). O casal, que tem uma diferença de idade de 51 anos, trocou alianças no cartório, mas a grande festa acontecerá no próximo sábado (15), em uma propriedade luxuosa do cantor.

A comemoração será realizada na Fazenda AB, localizada em Cocalinho, no Mato Grosso. A propriedade, que pertence a Amado Batista, tem incríveis 35 mil hectares e está avaliada em nada menos que R$ 350 milhões. Em suas redes sociais, a Miss Universe Mato Grosso compartilhou registros do momento especial. “Um dos dias mais especiais de nossas vidas”, declarou a recém-casada.

Os boatos sobre o relacionamento surgiram em junho de 2024, quando o avião particular do cantor passou a ser visto com frequência em Campinápolis, cidade natal de Calita. No entanto, foi apenas em dezembro que o artista decidiu confirmar o namoro.

"A internet fala demais. Mas estou namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser felizes, não é? E namorar quem você quer, ou se ela quiser também", declarou Amado na época.



Com um patrimônio estimado em R$ 1 bilhão, Amado Batista teve que seguir a legislação brasileira e se casou sob o regime de separação total de bens, obrigatório para pessoas com mais de 70 anos. Segundo o site Aruanã FM, o cantor possui fazendas avaliadas em R$ 800 milhões, movimenta mais de R$ 120 milhões por ano e investe em setores como pecuária, rádio e aviação.