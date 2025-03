Fabiana Justus preocupa ao revelar novo diagnóstico: "Febre e mal-estar"

Fabiana Justus voltou a preocupar seus seguidores nesta terça-feira (18) ao revelar que precisou ser internada mais uma vez. A influenciadora, diagnosticada com leucemia mieloide no início de 2024, contou que passou mal e precisou buscar atendimento médico imediatamente.

Nos Stories do Instagram, a filha de Roberto Justus compartilhou um relato detalhado sobre o que aconteceu e tranquilizou os fãs.

"Meu dia começou no hospital. Acordei com muita febre e mal-estar. Graças a Deus era só uma mega infecção urinária. Já estou tratando e já fui liberada para casa", afirmou.

Apesar da alta, Fabiana precisou retornar à unidade de saúde nesta quarta-feira (19) para dar continuidade ao tratamento. "Já cheguei aqui no hospital para tomar o antibiótico na veia", atualizou.

Apesar do susto, Fabiana segue otimista e recentemente emocionou os fãs ao relembrar um momento marcante de sua trajetória. Na última sexta-feira (28), a influenciadora fez uma reflexão sobre como seu Carnaval mudou drasticamente de 2024 para 2025.

Em uma trend no Instagram, Fabiana compartilhou fotos comparando as duas épocas e recordou que no ano passado, nesta mesma data, precisou raspar o cabelo por conta da quimioterapia.

"Na sexta-feira de Carnaval do ano passado eu raspei o cabelo! Chocada! Não tinha me tocado disso!", contou.

Ela ainda celebrou a nova fase e agradeceu pelo progresso de sua recuperação. "Eu fiquei pensando na minha sexta de Carnaval do ano passado [e lembrei que eu] estava raspando o meu cabelo. Quanta coisa [aconteceu] de um Carnaval para o outro! Deus é maravilhoso", completou.