Saiba quem é o influenciador que perdeu R$ 1 milhão no pôquer do Neymar

Bruno Alexssander Souza Silva, mais conhecido como Buzeira, chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (24) ao expor um prejuízo milionário. O influenciador, que mantém uma amizade próxima com Neymar Jr., perdeu nada menos que R$ 1 milhão em uma partida de pôquer realizada na residência do camisa 10 do Santos.

No vídeo publicado, Buzeira aparece visivelmente abalado com a perda, mas tenta manter o bom humor. "É pânico e terror, rapaziada, na casa do NJ [Neymar Jr.]. Menos R$ 1 milhão na conta do Buzeira. Rapaz, martelada do Thor isso aqui, hein? Mas está tranquilo, vamos embora! Já ganhei demais, está na hora de perder", disse ele.

O influenciador de 28 anos, natural de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, ganhou notoriedade na internet organizando rifas e sorteios de carros de luxo, acumulando mais de 12 milhões de seguidores no Instagram.

Sua história de ascensão começou durante a pandemia de COVID-19, quando foi demitido e decidiu rifar sua própria motocicleta, arrecadando R$ 40 mil. O que parecia um plano improvisado acabou se tornando um negócio milionário, consolidando Buzeira como referência no mercado de sorteios online.