Pai de Andressa Urach passa por cirurgia e pausa carreira

Carlos Urach, pai de Andressa Urach, causou muitos burburinhos ao anunciar sua entrada na produção de conteúdo adulto, mas precisou dar uma pausa forçada nos trabalhos. O motivo? Uma cirurgia para tratar catarata em um dos olhos, que o impediu temporariamente de seguir com as gravações.

O novo influenciador de uma plataforma adulta compartilhou a notícia com seus seguidores antes do procedimento e garantiu que, assim que estiver recuperado, voltará à ativa. Em uma entrevista concedida ao YouTube, Carlos explicou sua motivação para ingressar no ramo, que no passado chegou a criticar quando sua filha fazia parte dele.

“Nós vamos mostrar um trabalho para as pessoas que estão precisando. Tem pessoas que não têm casamento, outros querem arrumar, outros casaram muito cedo, são novos demais, fazem entre as quatro paredes o papai e mamãe e tem que mudar. Não precisa o parceiro buscar lá fora para conhecer, entra no conteúdo do Carlos Urach que vai conhecer muitas coisas boas que vão firmar o seu parceiro”, declarou ele, justificando sua decisão.

Em sua visão, seu conteúdo pode ajudar casais jovens a manter o relacionamento. “Eu vou fazer pelo bem dos casais novos, que hoje tá mudado, o povo não tá casando mais. Fica dois, três anos, essas mulheres novas de 15, 16 anos... Eu vou entrar para segurar um pouco esses casamentos, ensinar algumas coisas boas para esses parceiros se darem bem”, afirmou.

Agora, o pai da ex-Fazenda segue se recuperando da cirurgia e já planeja seu retorno ao Privacy. “Aquele casal que casou com 16, 17 anos e não conhece a vida, quando olharem os vídeos do Carlos, já cheio de experiência, eles vão tirar um proveito dali e o casamento vai mudar”, garantiu.