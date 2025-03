Rafa Brites faz mamografia e fala do tumor da mãe: "tamanho de um gergelim"

Rafa Brites, de 38 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (24) para compartilhar um momento de autocuidado e conscientização. A apresentadora realizou uma mamografia de rotina e aproveitou para falar sobre a importância do exame, principalmente por ter um histórico familiar da doença.

"Mulheres muito próximas, inclusive minha mãe, passaram por essa doença e estão aqui hoje porque conseguiram detectar no início através dos exames... O tumor que minha mãe encontrou através da mamografia era do tamanho de um gergelim. Por ter sido 'pego' no início, ela fez a cirurgia, a radioterapia e o tratamento dos bloqueadores", relatou Rafa.

Ela também fez um alerta sobre o autoexame, que, segundo especialistas, não substitui a mamografia. "Sei que o autoexame foi e é muito divulgado, mas ele não é suficiente! Pensa comigo: para você apalpar um tumor com os dedos, de que tamanho ele está?", questionou.

Além de reforçar a necessidade do exame, Rafa rebateu quem evita a mamografia por medo do desconforto: "Você não enfrenta uma dor suportável para preservar sua vida? Faz depilação, se agulha com tratamentos estéticos e carrega filhos... mas 'mamografia dói'! É revoltante, mulherada!".

Por fim, a apresentadora destacou que o exame está disponível no SUS a partir dos 50 anos, mas que no particular, o custo pode ser acessível: "Pesquisei e vi a partir de R$ 188, menos do que fazer a raiz do cabelo! Alô, convênios que estão querendo deixar de cobrir a mamografia antes dos 50, estamos de olho em vocês!", finalizou.