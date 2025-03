Otávio Mesquita se pronuncia após acusação de estupro

O apresentador Otávio Mesquita veio a público nesta quinta-feira (27) para se defender das acusações feitas por Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa The Noite, do SBT. A denúncia foi enviada ao Ministério Público de São Paulo e se refere a um suposto caso de estupro ocorrido durante uma gravação em abril de 2016.

Surpreso com a repercussão, Mesquita utilizou suas redes sociais para rebater as acusações e garantiu que nunca recebeu qualquer queixa sobre o episódio nos últimos anos. "Sempre venho aqui com alto-astral, mas hoje estou realmente chateado. Fui surpreendido com essa acusação de estupro, algo completamente absurdo. Demorei para entender do que se tratava, mas percebi que era sobre uma brincadeira feita na abertura do programa do Danilo Gentili, algo combinado de maneira informal", afirmou.

O apresentador ressaltou que a cena foi ao ar sem qualquer objeção na época e que nem Juliana nem a equipe do programa manifestaram qualquer incômodo antes ou depois da exibição. "Durante todos esses anos, ninguém jamais se opôs ou pediu para que a cena não fosse exibida. Não houve reclamação nem na época, nem depois", frisou. Apesar disso, ele reconheceu que a percepção sobre certas atitudes pode mudar com o tempo. "Se a brincadeira foi mal interpretada, lamento. Mas a distância entre isso e um crime de estupro é enorme", declarou.

Em meio à polêmica, Mesquita afirmou que acionará seus advogados para tomar as medidas cabíveis e proteger sua imagem. "Minha ex-mulher estava na plateia com o nosso filho naquele dia. Como eu poderia ter feito algo errado naquela situação?", questionou. O apresentador também destacou que sua carreira, construída ao longo de quase 40 anos, sempre foi pautada pelo respeito e profissionalismo.

Determinando a esclarecer os fatos, Mesquita garantiu que acompanhará de perto o desdobramento da denúncia. "Nunca me envolvi em polêmicas desse tipo, e é muito difícil lidar com isso agora. Mas confio que a verdade será esclarecida", concluiu.