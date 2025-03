Xuxa é surpreendida por Paquitos ao vivo no Mais Você

O aniversário de Xuxa Meneghel começou com uma surpresa daquelas! A eterna Rainha dos Baixinhos foi recebida no Mais Você com uma homenagem que levou nostalgia e emoção ao público. Aos 62 anos, a apresentadora ganhou um reencontro especial com os icônicos Paquitos, que marcaram sua trajetória nos anos dourados da TV.

Recebida ao som de "Glamurosa", de MC Marcinho, Xuxa se divertiu com o carinho da produção do programa e da própria Ana Maria Braga, que não escondeu a emoção ao encontrar a amiga. "Essa noite eu até sonhei com você. Pensei 'que bom poder viver e receber amigos' [...] Essa noite eu fiquei acordada, acordei às 2h", confessou a apresentadora.

A energia da celebração não ficou restrita ao estúdio. Fãs da loira tomaram a porta da Globo com cartazes e presentes, mostrando que o legado da Rainha dos Baixinhos segue mais vivo do que nunca. A comemoração foi marcada por momentos de pura nostalgia, risadas e um clima de festa digno de Xuxa.