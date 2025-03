Justiça manda soltar Natacha Horana após quatro meses de prisão

A Justiça do Rio Grande do Norte determinou, nesta quinta-feira (27), a soltura da modelo e dançarina Natacha Horana, ex-integrante do balé do programa Domingão do Faustão. A decisão marca uma reviravolta no caso, já que ela estava presa desde dezembro de 2024 sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro.

A defesa de Natacha comemorou a decisão e reafirmou sua inocência. Em nota, os advogados destacaram que, mesmo com a demora no processo, a Justiça reconheceu a falta de provas que ligassem a dançarina aos crimes investigados. “O processo continuará em andamento, e a defesa está convicta de que, ao final, ela será absolvida das acusações”, diz o comunicado oficial.

Apesar da liberdade concedida, Natacha ainda precisa responder ao processo e deve seguir determinadas medidas judiciais enquanto o caso segue em tramitação. A dançarina, que ficou conhecida nacionalmente por sua participação no balé de Faustão, ainda não se pronunciou publicamente sobre a decisão.