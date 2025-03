Segundo pesquisa, pacotes de viagem personalizados garantem mais segurança

No cenário atual do turismo, a busca por experiências personalizadas tem se tornado uma tendência significativa. De acordo com o Global Wellness Institute, o mercado de turismo de experiência movimenta mais de US$ 800 bilhões anualmente e continua em crescimento.

Essa demanda por vivências autênticas e sob medida reflete uma mudança no comportamento dos viajantes, que valorizam cada vez mais roteiros exclusivos e adaptados às suas preferências.

Empresas como a FlyPremium têm se destacado ao oferecer pacotes personalizados que aliam praticidade e exclusividade, proporcionando aos clientes viagens únicas e adaptadas às suas necessidades. Cristiano, representante da FlyPremium, ressalta que o público-alvo da empresa são empresários entre 30 e 50 anos que buscam conforto e experiências diferenciadas. "Nós assessoramos nossos clientes na utilização eficiente de milhas, permitindo que viajem com mais conforto, inclusive em classes executivas", destaca Cristiano, fundador da empresa.

Além disso, a FlyPremium se empenha em desenvolver roteiros exclusivos, como viagens para Dubai, onde a experiência pessoal do Cristiano no destino enriquece o planejamento de atividades diferenciadas. "Criamos viagens com a assinatura FlyPremium, proporcionando aos clientes uma experiência bem personalizada e diferenciada", afirma.

Optar por pacotes de viagem personalizados oferece diversas vantagens, como economia de tempo na organização, itinerários adaptados aos interesses individuais e a garantia de uma experiência única e exclusiva. Com o crescimento do turismo de experiência, a personalização de viagens se torna essencial para atender às expectativas de um público cada vez mais exigente e em busca de autenticidade em suas experiências.