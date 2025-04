Globo resgata Vídeo Show para especial de 60 anos

O público pediu, e a Globo atendeu! O Vídeo Show, um dos programas mais marcantes da televisão brasileira, está de volta para um especial que promete emocionar e relembrar grandes momentos da emissora. A edição comemorativa será exibida no dia 24 de abril, como parte da programação especial pelos 60 anos da Globo.

Durante décadas, o Vídeo Show abriu as portas dos bastidores da emissora, revelando momentos inesquecíveis e aproximando o público dos astros das novelas e dos programas da casa. Agora, em uma noite nostálgica, o especial reunirá alguns dos apresentadores mais icônicos que passaram pelo comando da atração, como Miguel Falabella, Cissa Guimarães, Angélica, André Marques, Otaviano Costa, Monica Iozzi e Joaquim Lopes.

E não para por aí! Quadros históricos que fizeram sucesso ao longo dos anos também estarão de volta. O clássico "Falha Nossa", que arrancava risadas ao exibir erros de gravação das novelas, retorna com momentos hilários. Já o "Túnel do Tempo", famoso pelo bordão de Cissa Guimarães, revisita artistas e seus momentos mais marcantes na TV.

Além do elenco nostálgico, o especial contará com participações especiais. Paulo Vieira fará um tour pelos Estúdios Globo, enquanto jornalistas da casa vão compartilhar relatos emocionantes sobre suas trajetórias. Com direção artística de Daniela Gleiser e direção de Adriano Coelho e Andrezza Cruz, a produção tem o desafio de resgatar a magia do programa que fez história na televisão brasileira.