Prisão no Rancho: Carlinhos Maia se defende após prisão de participante

O que era para ser apenas mais um capítulo de entretenimento nas redes sociais virou caso de polícia e obrigou Carlinhos Maia a se posicionar publicamente. Maxsuwell Rodrigues, conhecido como Vovozona, participante do reality Rancho do Maia, foi preso nesta quinta-feira (3) durante a Operação Epílogo, da Polícia de Alagoas, que investiga uma suposta rede criminosa ligada à venda de drogas e armamentos.

A prisão chocou os fãs do programa e levantou suspeitas sobre possíveis vínculos do humorista com o caso. Sem demora, Carlinhos gravou uma série de vídeos nos stories e fez questão de esclarecer seu lado. “A gente não tem absolutamente nada a ver com a vida pessoal dos participantes do Rancho”, disse o influenciador.

Mesmo sendo criador e rosto à frente do projeto, Carlinhos garantiu que o relacionamento com os participantes termina quando as câmeras se desligam. “Eu não mando uma mensagem para ninguém fora do Rancho. Eu não interfiro em absolutamente nada na vida das pessoas. Então, por favor, quem for me vincular a alguma coisa, me vincule dentro do Rancho”, disparou, visivelmente incomodado com a repercussão.

Maxsuwell, conhecido por seu jeito irreverente e por protagonizar cenas divertidas na atração, agora enfrenta acusações sérias fora do universo virtual. Segundo as autoridades, ele seria peça-chave em um esquema de tráfico de drogas e posse ilegal de armas, o que motivou o mandado de prisão e mobilizou a polícia local.

Carlinhos finalizou seu desabafo reforçando que a responsabilidade sobre os atos de cada um é individual. “Sou responsável pela minha vida pessoal, sou responsável por aquilo que eu faço. Agora, com os outros, infelizmente, são 90 pessoas e o Carlinhos Maia não tem como saber o que se passa na cabeça e na vida delas.”